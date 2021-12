Na última programação do ano, o Lowbrow Lab Arte & Boteco promove mais uma edição do tradicional Rock do Noel nesta quinta-feira (23/12). Dedicada aos amantes do rock e do blues, a noite será comandada pela banda Nightrain e pelo DJ Cristiano Caramaschi (foto). A casa abre às 20 horas, mas as apresentações começam às 21h30, com entrada no valor de R$ 20.

Com um vasto repertório dentro do hard rock internacional, a Nightrain foi formada há 10 anos como um tributo à banda Guns N’ Roses. Atualmente, o grupo composto por Aurélio Mokinha (bateria), Haig Berberian (vocal), Darlan Ribeiro (guitarra/backing vocal) e Victor Prissinote (baixo) traz em seu repertório interpretações de Aerosmith, Bon Jovi, Queen, Led Zeppelin, Deep Purple e Beatles, entre outros nomes.

Já Cristiano Caramaschi comandou algumas das melhores casas noturnas de Goiânia nos últimos 20 anos. Vai me dizer que nunca ouviu falar da Casanostra, Pulse ou Fiction. Também é figura marcante na produção de grandes festas e festivais de música eletrônica na capital, como a Megapulse e Jeroki, que marcaram a cena no início dos anos 2000.

Para esta noite, o DJ garante um setlist com uma pegada rock’n roll, recheado de clássicos de 1970, 80 e 90 (destaque para a década de 1990). Com um estilo dançante e até mesmo psicodélico, ele trará para a pista nomes como New Order, David Bowie, Rolling Stones, Talking Heads e Peter Murphy.