Pioneira da música eletrônica brasileira, a DJ Ekanta é uma das principais atrações do Réveillon Hipnotica, em Goiânia. A festa reúne nesta sexta-feira (31/12) nomes como Avalon e Captain Hook a partir das 18 horas, no Hipno Mundo. A rainha do trance está acostumada a comandar o início de ano em grandes pistas, como a do festival Universo Paralello, na Bahia, além de raves em diversas partes do mundo. Antes de animar a virada na capital onde nasceu, cresceu e teve dois filhos (que são ninguém mais ninguém menos que os gêmeos e também DJs internacioais Alok e Bhaskar), ela fala ao POPULAR sobre a parceria com os dois, enquanto artistas. “Eles são meus ídolos”, diz. Ekanta comemora o fato de ter alcançado o 4º lugar no Top 100 DJanes Brazil, ranking dedicado às DJs mulheres (DJane é uma gíria que significa DJ feminina) , o que considera “um presente dos fãs”, pela votação, e valorização do psytrance, vertente musical que representa. Também fala do novo álbum, Vozes, lançado neste mês de dezembro, trabalho que ela define com um convite "para a gente olhar mais para a natureza". Confira abaixo os principais trechos da entrevista.



Você lançou o álbum Vozes, que traz uma reverência à sonoridade indígena. Qual mensagem você quer passar com esse novo trabalho?

O álbum Vozes, além da sonoridade indígena, tem sound africano e de umbanda também. O que eu quis passar é um apelo de Gaya, da mãe Terra, para a gente olhar mais para a natureza, para a floresta. Eu quis passar a valorização dos povos indígenas, chamar a atenção para as crianças africanas e lembrar da gente se conectar com as plantas sagradas e com o espiritual. São basicamente essas as mensagens.



Você acabou de alcançar o 4º lugar no rankning da DJane Mag Brazil. O que esse prêmio representa?

Ficar entre as cinco primeiras do Brasil é um presente muito grande para mim depois de tantos anos trabalhando como DJ. É um presente dos meus fãs, que votaram em mim. Senti que eles me valorizaram. Além disso, é uma valorização do psytrance, pois é uma vertente da música eletrônica que nunca havia alcançado uma posição dessas no ranking. É uma representatividade do psytrance que, para mim, é muito importante.



Qual é a sensação de ver os filhos como astros da música eletrônica?

É muito orgulho, né! É muita felicidade ver que eles estão realizados profissionalmente, que independente do caminho que eles escolheram, estão felizes, e isso para qualquer mãe é importante. Eles tendo a mesma profissão que eu, são meus ídolos, e eles sempre me ajudam muito, me dão muitas dicas, a gente troca muita ideia. É como se a semente que eu plantei há 23 anos hoje tenha dado frutos, flores. É saber que todo o nosso trabalho, que começou pequenininho lá atrás, gerou essa história tão maravilhosa, que é deles.



Quais são os seus planos para 2022?

Para o ano que vem eu quero tocar bastante. Se Deus quiser, as festas estão voltando. Fazer a tour do noco álbum e continuar produzindo. O ano que vem vai ser um pouco mais corrido do que os últimos dois (por conta da pandemia), mas eu quero pegar o pique de produção e não parar. E, quem sabe, fazer mais uma compilação com artistas variados também.



O que o seus fãs podem esperar do seu set neste réveillon?

Para o set do ano novo, os fãs podem esperar muita energia boa, muita vibração positiva, que eu vou entrar com a melhor das intenções para fazer todo mundo se sentir bem. Vou tocar as músicas no álbum e algumas surpresas de artistas nacionais.



SERVIÇO

Réveillon Hipnotica

Endereço: Hipno Mundo - antiga Chácara Recanto do Bosque, Nova Brasília

Ingresso: R$ 140 (meia entrada) + doação de 1kg de alimento não perecível.

Informações: @hipnoticacrew

Será necessário apresentar comprovante de vacinação