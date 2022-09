O produtor cultural norte-americano Kevin Brauer, mais conhecido como Sevenn, irá abrir os shows da turnê Guns N’ Roses Are F’ N’ Back em Goiânia, no dia 11 de setembro, e em São Paulo, no dia 24 de setembro. O DJ promete um show especial para animar o público no Estádio Serra Dourada antes da entrada da banda de hard rock, no próximo domingo. Ainda é possível comprar ingressos para o show em bilheteria virtual.



Para esquentar o público antes da apresentação das lendas do rock Slash, Axl Rose, Izzy Stradlin e Duff McKagan, Sevenn preparou um repertório que mescla músicas clássicas do rock n’ roll com o ritmo eletrônico e sons da Kevin Brauer Band.



O artista e produtor musical marca presença em diversos festivais no Brasil e no mundo. Ele abriu o palco Perry’s by Doritos no Lollapaloza, em 2018, e participou do Tomorrowland, em 2019. Em 2021, Sevenn lançou um EP de quatro faixas chamado Hybrid Techno.



Os ingressos par ao show da banda Guns N’ Roses em Goiânia, no dia 11 de setembro, ainda estão disponíveis para dois setores no site Eventim. Os valores variam de acordo com o local escolhido. Para a área do Gramado, os valores são R$ 450 (meia) e R$900 (inteira), e para o Front Stage, R$ 750 (meia) e R$ 1.500 (inteira). Os demais setores já estão esgotados no site. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em parceria com a PUC-GO)

SERVIÇO

Show da turnê Guns N’ Roses Are F’ N’ Back em Goiânia

Data: 11 de setembro (domingo)

Local: Estádio Serra Dourada

Endereço: Avenida Fued José Sebba, 1170

Abertura dos Portões: 15h

Horário show do Sevenn: 18h30

Horário show do Guns N´Roses: 20h

Ingressos online:https://www.eventim.com.br/artist/guns-n-roses-0/guns-n-roses-south-american-tour-2022-goiania-3123653/

