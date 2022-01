“Na praia onde mora areia, meus olhos bebem as estrelas”. Essa celebração da beleza natural do Araguaia, presente do verso da música Quarto Crescente, é característica nas obras do cantor e compositor Divino Arbués, que protagoniza o documentário Romance de Rio e Serra - Divino Arbués Vida e Obra. Com lançamento nesta quinta-feira (27/01), pelo YouTube, o filme revela a trajetória do artista da música popular brasileira e relembra os festivais realizados na década de 1980 às margens do rio.

Nascido em Aragarças, em Goiás, mas radicado no Mato Grosso, Divino Arbués iniciou sua carreira artística nos festivais da região de Barra do Garças. Foi um dos responsáveis pela organização do I Encontro Ecológico e Musical do Vale do Araguaia, nos anos 1980, que reuniu diversos músicos de MPB, como Almir Sater, Alzira Espíndola, Zé Gomes e Cláudio Prates, entre outros.

Divino ficou conhecido e consagrado após o lançamento dos seus três primeiros discos: Quarto Crescente, Cor da Noite e Natureza. Mas, ele não se limitou somente à música, tendo também se dedicado à literatura, com a publicação do romance Rio e Serra e do livro de textos poéticos Folha e Paisagem.

Para o diretor e roteirista do documentário, Brás Rubson, Arbués pode ser considerado um artista versátil que busca construir suas obras a partir de um olhar para as belezas regionais, sem deixar de lado sua relação com o mundo contemporâneo. O amigo de longa data do músico e escritor revela que o média-metragem (de 47 minutos) possibilitará que os fãs revejam os momentos marcantes da trajetória de Divino Arbués.

“Eu acredito que o documentário, para quem o conhece, é uma oportunidade de rever o Divino tocando, e para quem não conhece, é uma oportunidade de conhecer a obra de um dos artistas que consolidaram a música popular no país e no mundo”, disse o diretor, Brás Rubson.

O filme também traz depoimentos de músicos que participaram da carreira de Arbués, e daqueles que ajudaram a inserir os Festivais de Praias no Araguaia no circuito da música popular da época. Dentre esses artistas e personagens, estão Almir Sater, Gilberto Correia e João Ormond. Produzido pela produtora Kuya Comunicação, o documentário tem direção e roteiro de Brás Rubson, direção de fotografia e finalização de Diogo Diógenes, montagem de Caio Pimenta e imagens de Osvane Pinheiro. O filme foi realizado por meio da Lei Aldir Blanc, Edital Mestres da Cultura/Minc/Secel-MT, governo federal, com apoio cultural do Instituto Mutirum.



SERVIÇO

Lançamento online do documentário 'Romance de Rio e Serra - Divino Arbués Vida e Obra'

Data: quinta-feira (27/01)

Local: canal no YouTube de Divino Arbués