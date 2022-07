Grampos irregulares, delações premiadas contra figuras poderosas da política e de empresários e vazamentos sistemáticos de informações. Os últimos acontecimentos da Operação Lava Jato são retratados no documentário Amigo Secreto, da premiada diretora Maria Augusta Ramos, que estreia nesta quinta-feira, no Cine Cultura. A trama tem como fundo o ano 2019 em que acompanha alguns dos jornalistas por trás da cobertura que se seguiram às primeiras publicações, quando o Brasil entrava em um longo período de turbulências.

Os personagens centrais são quatro jornalistas que participaram da investigação: Carla Jimenez, Regiane Oliveira e Marina Rossi, do então El País Brasil, e de Leandro Demori, que anunciou em maio a sua saída do Intercept Brasil. Eles foram acompanhados por Maria Augusta Ramos nos bastidores da cobertura jornalística. O documentário, uma coprodução entre Brasil, Alemanha e Holanda, traz depoimentos de advogados, juristas, sindicalistas e envolvidos na operação, em forma de entrevistas concedidas aos repórteres.

Há também as mensagens trocadas no grupo “Amigo Secreto” do Telegram dos procuradores e que ficou conhecido como Vaza Jato. As gravações começaram em 2019 pouco tempo depois de a diretora ter concluído e lançado mundialmente no Festival de Berlim o documentário O Processo, que documenta os bastidores do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016. Foram mais de 150 horas de material e a última cena foi gravada no início deste ano. O longa traz ainda imagens de protestos contra Bolsonaro.

Nascida em Brasília e adepta de temas políticos em sua obra, Maria Augusta Ramos é uma cineasta reconhecida internacionalmente. Ela tem no currículo o filme Não Toque em Meu Companheiro (2020), centrado na demissão de 110 funcionários da Caixa Econômica Federal após uma greve da categoria em 1991 por ato do então governo Fernando Collor de Mello. O título passou temporadas em outros países. Outra produção premiada é Desi (2000), que acompanha uma menina de 11 anos da classe média de Amsterdã.



Celebração

Além de Amigo Secreto, o Cine Cultura estreia o documentário Gyuri, que fala sobre a trajetória da fotógrafa nascida na Suíça e criada na Hungria Claudia Andujar, 90 anos. Ela é uma sobrevivente da Segunda Guerra que se exilou no Brasil nos anos 1940 e dedicou parte de sua vida para proteger o povo yanomami. É o primeiro longa da diretora pernambucana Mariana Lacerda. Na década de 1970, a protagonista da trama viveu entre o Amazonas e Roraima, numa luta pela preservação da vida indígena e pela demarcação de terras.

O filme tem nos minutos iniciais o menino Gyuri enquanto espírito-guia para contar como Claudia viu os nazistas ocuparem sua cidade e se despediu para sempre, aos 13 anos, de seu pai, deportado para Auschwitz, campo de concentração e extermínio nazista administrado pela Alemanha na Polônia de 1940 a 1945. No segundo momento, o documentário acompanha o reencontro da fotógrafa com os yanomamis, registrado pela diretora em 2018. A obra é também uma colaboração no debate da defesa dos territórios indígenas.



Viva o Martim Cererê

O templo do rock goiano é tema de documentário do diretor Pedro Fernandes. Martim Cererê - O Filme, que estreia nesta sexta-feira, no Cine Cultura, remonta por meio de depoimentos de artistas, produtores culturais e ex-gestores, os mais de 30 anos de um dos símbolos da representatividade cultural da capital. Kleber Adorno, Sérgio Pato, Carlos Brandão, Tetê Caetano, Leo Bigode e Isabela Eva e Adriana Veloso figuram entre as personalidades que narram capítulos sobre o espaço inaugurado em 20 de outubro de 1988. A produção é de Alex Pereira e a fotografia de Paulo Henrique Macedo.



Além dos depoimentos, o longa conta com imagens pouco conhecidas do público, como o registro da inauguração, além do trecho de uma entrevista com o ator, diretor e produtor Marcos Fayad, um dos fundadores do Martim Cererê, que morreu em 2019 depois de uma luta contra o câncer. O documentário, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc e lançado virtualmente em junho, mostra ainda uma visita da atriz Fernanda Montenegro e seu marido, o ator Fernando Torres (1927-2008), nas obras de construção do espaço que por muitos anos foi a casa do Bananada, Goiânia Noise e do Vaca Amarela.



Diversão teen

Mais uma opção nas telonas é a estreia nos cinemas do infanto-juvenil Pluft, o Fantasminha, dirigido por Rosane Svartman e produzido por Clélia Bessa. O elenco é estrelado por Juliano Cazarré, Fabiula Nascimento, Arthur Aguiar, Lucas Salles, Hugo Germano, e participações especiais de Orã Figueiredo, Gregório Duvivier, Simone Mazzer, Ariane Souza, Thaís Souza e Ricardo Kosovski. O longa, uma adaptação da clássica peça de teatro escrita por Maria Clara Machado encenada pela primeira vez em 1955, apresenta os atores Lola Belli e Nicolas Cruz, que interpretam Maribel e Pluft.



Com roteiro assinado por Cacá Mourthé, sobrinha de Maria Clara Machado, o filme conta a história de Maribel. Ela é sequestrada pelo pirata Perna-de-Pau (Juliano Cazarré), que quer usá-la para achar o tesouro deixado pelo seu avô, o Capitão Bonança Arco-íris. Na casa abandonada onde o capitão morou, a jovem espera pela ajuda dos marinheiros Sebastião (Arthur Aguiar), João (Lucas Salles) e Juliano (Hugo Germano). Eles não chegam nunca e ela acaba conhecendo o fantasminha Pluft (Nicolas Cruz), que morre de medo de gente, Mãe Fantasma (Fabiula Nascimento) e Tio Gerúndio (José Lavigne).