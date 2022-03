Yorrana Maia (estagiária do GJC com convênio com a PUC-GO)

O fim do carnaval trará novidades para as telonas do Cine Cultura: dois dramas internacionais, o alemão “Undine” e o sul-coreano “A Mulher que Fugiu”. A partir desta quarta-feira (2/3), os filmes ficarão em cartaz durante uma semana com o valor do ingresso a R$ 10 (inteira).

Com um Urso de Prata de melhor atriz para Paula Beer, protagonista do longa-metragem, Undine é uma releitura da figura mitológica da ninfa Ondina. Sob a direção de Christian Petzold, e por meio de elementos sobrenaturais e fantásticos, o filme alemão mostra o romance entre uma historiadora e um mergulhador profissional.

Já a obra A Mulher que Fugiu, do diretor Hong Sang-soo, figurou a revista francesa Cahier du Cinema – uma das mais importantes do mundo sobre o assunto – como dentre os melhores filmes de 2020.



Os longas-metragens Fortaleza Hotel, de Armando Praça, dirigido por Daniel Nolasco, e Benedetta, do diretor Paul Verhoeven continuam em cartaz na grade do cinema. O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), e está situado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica.



Sinopses



Fortaleza Hotel

Pilar, uma jovem camareira do Fortaleza Hotel, está de partida para Dublin, onde vai tentar uma nova vida logo após a virada do ano. Seu caminho cruza com o de Shin, uma hóspede sul-coreana de meia idade, que veio ao Brasil resgatar o corpo de seu falecido marido de volta à Seul. Os planos de ambas começam a dar errado e, apesar de tudo que as separa, as duas mulheres acabam se aproximando e estabelecendo uma intensa relação de solidariedade buscando encontrar uma na outra a solução para seus problemas



Undine

Undine trabalha como professora de história dando palestras sobre o desenvolvimento urbano de Berlim. Porém, quando o homem que ela ama a deixa, o mito de "Ondine" a alcança. Undine tem que matar o homem que a traiu e voltar para a água.



A Mulher que Fugiu

Enquanto seu marido viaja a trabalho, Gamhee visita suas amigas nas imediações de Seoul. Elas conversam amigavelmente, mas cada uma delas têm uma expectativa diferente em relação à vida.



Benedetta

Século XVII. Benedetta Carlini é uma freira italiana que faz parte de um convento na Toscana desde sua infância. Perturbada por visões religiosas e eróticas, Benedetta é assistida por uma companheira de quarto. A relação entre as duas se transformará em um romance conturbado, ameaçando a permanência das irmãs no convento.



SERVIÇO

Estreias no Cine Cultura

Quando: de 02/03 a 09/03:

- 15h – Benedetta, de Paul Verhoeven (18 anos), sessão todos os dias

- 17h30 – Fortaleza Hotel, do Armando Praça (14 anos), sessão todos os dias

- 19h – Undine, de Christian Petzold (14 Anos), sessão todos os dias

- 20h45 – A Mulher que Fugiu, de Hong Sang-soo (10 Anos), sessão todos os dias

Local: Cine Cultura

Endereço: Centro Cultural Marietta Telles Machado - Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 2 - St. Central, Goiânia - GO, 74003-010

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Às segundas-feiras todos pagam meia