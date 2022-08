Uma noite de sertanejo, pagode e muita música. É o que promete a dupla Fabrício e Henrique, que grava nesta quarta-feira (10/8) o seu terceiro DVD. A gravação será na Azzure Club, em Goiânia, a partir das 20h. O evento é aberto ao público e conta com as participações especiais de Humberto e Ronaldo, Carlos e Jader, Luiza, Cleiton, John Amplificado, Bonde do Maluco e a banda goiana de pagode, Kamisa 10.

Os cantores Fabrício e Henrique iniciaram oficialmente a carreira como dupla no ano de 2019. Em três anos de carreira, a dupla já acumula mais de 22 mil ouvintes mensais no Spotify, mais de 18 mil inscritos no YouTube, e 162 mil seguidores no Instagram. Esse será o segundo DVD gravado em Goiânia. ‘Relógio da Saudade’, primeiro registro audiovisual da dupla feito em solo goiano, recebeu a participação especial do cantor Marrone.

Para as gravações dessa quarta-feira, estão previstos dez post-pourris (sequência musical criada a partir de diversos fragmentos de canções) e dez músicas inéditas. Entre elas, o lançamento da música ‘Blefe’, gravada com o cantor baiano de arrocha Tayrone. A proposta desse registro audiovisual é para a juntar vários feats e um mix de grandes sucessos que marcaram a história da música sertaneja. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



SERVIÇO

Gravação do terceiro DVD de Fabrício e Henrique

Quando: Quarta-feira, 10 de agosto

Horário: a partir das 20h

Local: Azzure Club, Av. 136, 222 - St. Marista, Goiânia - GO, 74180-040

Contato: (62) 99103-8085