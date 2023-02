A dupla sertaneja Henrique e Hernane recebe os amigos Carlos e Jader, na noite de sexta-feira (3/2), no Bar Cerrado Cervejaria. O show faz parte do projeto Grandes Tributos. O encontro promete muita emoção e clássicos sertanejos de vozes que marcaram gerações. O couvert custa R$ 40 para homens e R$ 30 para mulheres.



O show Grandes Tributos faz referência a canções que marcaram época. Com mais de 20 anos de carreira, a dupla goiana Henrique e Hernane fez sucesso em todo o Brasil com a cômica música Carminha Meu Bem. Os dois contam com seis CDs e um DVD gravados. O mais recente deles, Luau Sertanejo, traz os hits como Por ti e Marvada Pinga.

Leia também:

- Bloco do Mara leva Carnaval Agridoce ao Martim Cererê neste sábado

- Anitta sobre o Grammy: “Nunca acho que vou ganhar”



A dupla convidará ao palco os irmãos Carlos e Jader. Nascidos no Acre, eles conquistaram fama em 2010 com a música Sou Foda, em uma interpretação sertaneja do funk do grupo Avassaladores. Radicados em Goiânia, colecionam sucessos como Quem Sabe Seu Amor Sou Eu, Cala a Boca e Me Beija, Sonho de Amor, E Daí, Mulher Ruim, Meu Defeito é Te Amar e Fala Sério.



Na sexta-feira (4/2) será a vez de Maíra Lemos assumir o palco da casa. A cantora assumirá a roupagem roqueira com interpretações de hits nacionais e internacionais. O valor do couvert é de R$ 30, mas as 20 primeiras mulheres que chegarem até as 20h30 pagam R$ 20.



Para fechar o fim de semana, a banda Liga Joe comanda a tradicional domingueira da casa, com muito pop e rock. O couvert no domingo sai a R$ 25, mas mulheres têm entrada grátis até 19h30.