Uma canção com bastante humor e uma pitada de sofrência, para conquistar o coração daqueles que vivem tendo uma recaída. É o que promete a dupla Maurício e Eduardo, que lança o single “Tô Traindo Eu”, nesta sexta-feira (13/5), em todas as plataformas digitais.



Representantes do sertanejo universitário, os irmãos, naturais de Trindade, somam mais de 50 milhões de visualizações nas plataformas de streaming. Com o novo single, eles esperam ser tema de muitos memes e a até se emplacarem uma trend (tendência ou modinha na internet) animada.



Ao longo dos13 anos de carreira, Maurício e Eduardo somam parcerias de sucesso. Entre os hits mais recentes estão ‘‘Ex Esquema’’, com a dupla Israel & Rodolffo; ‘‘Geral do Fluxo’’, com Humberto & Ronaldo’’; e ‘‘Eu Vou Pegar Você’’, com Israel Novais.

(Laura Oliveira é estagiária do GJC, em convênio com a PUC Goiás)