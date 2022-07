Com o objetivo de dar destaque à produção fotográfica goiana, a 2ª edição do Goyazes – Festival de Fotografia 2022 promove exposições, palestras, mesas, oficinas, curso, premiações e leituras de portfólios entre 13 e 22 de agosto. Ao todo, são 25 atividades entre virtuais e presenciais. Dentro da programação, está a exposição on-line dos cinco artistas contemplados pelo Prêmio Goyazes 2022: Ana Carolina Póvoas Corrêa, Cecília Araújo de Oliveira, Guilherme Soares de Albuquerque, Flávio de Lacerda Edreira e o editor de fotografia do POPULAR, o fotógrafo Weimer Carvalho.



Além da exposição, os vencedores receberão prêmio em espécie no valor de R$ 3 mil. Outros dez fotógrafos foram contemplados pelo prêmio para leituras de portfólio. As exposições O Homem e sua Cidade, de J. Craveiro, Cora Coralina. Uma Janela para o Mundo, de Luís Elias e Henrik Saxgren, pesquisa de Marina Muniz Mendes, também estão na programação. Tanto a exposição dos premiados, quanto as demais exposições, terão abertura no dia 13 de agosto (sábado), às 20h30.



As inscrições para as oficinas e curso promovidos pelo festival estão abertas e são gratuitas. As vagas são limitadas, exceto para a oficina Deriva do Bem, que é aberta a todos. As informações sobre cada oficina e link para inscrições estão disponíveis no site do evento goyazes.art.br. As atividades presenciais vão acontecer na sede da WA Imagem Fotografia e Produção Cultural, no Setor Sul.



Mais de dez palestras e conversas com diversos profissionais da fotografia também integram o circuito, todos de forma on-line, gratuita e aberta ao público em geral. O festival ainda promove a ocupação cultural "O MIS é Nosso Sim", que acontece no Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS) entre 3 de agosto e 30 de setembro de 2022. O objetivo é democratizar a arte fotográfica, ampliando o acesso aos bens culturais do MIS na sua pluralidade, criando novos olhares e releituras do museu. A programação contempla duas exposições fotográficas com quatro artistas visuais, publicação de catálogos, realização de pesquisa e vídeodocumentário, vivências fotográficas, rodas de conversa, oficinas, visitas mediadas on-line e presenciais.



Confira os vencedores do Prêmio Goyazes 2022:

Ana Carolina Póvoas Corrêa - Pirenópolis

Cecília Araújo de Oliveira - Goiânia

Flávio de Lacerda Edreira - Goiânia

Guilherme Soares de Albuquerque - Alto Paraíso de Goiás

Weimer de Carvalho Franco - Goiânia



Contemplados(as) para leituras de portfólios:

Benedito Ferreira - Goiânia

Carlos E. E. Rego - Goiânia

Clidney de Amorim Couteiro - Goiânia

Jucimar Ferreira de Sousa - Aparecida de Goiânia

Luiz Felipe Martins Prado - Itumbiara

Marcello Junior Lopes Dantas - Pirenópolis

Ricardo Furbino Bias Bicalho - Goiânia

Rodrigo Martins de Almeida Mato - Aparecida de Goiânia

Sophia Ferreira Pinheiro - Goiânia

Weber Ferreira Santana – Goiânia



SERVIÇO

Goyazes – Festival de Fotografia 2022

13 a 22 de agosto

Programação gratuita

Informações: goyazes.art.br