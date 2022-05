Goiânia recebe o show Uma Noite Inesquecível, uma parceria entre o padre Fábio de Melo e a cantora Elba Ramalho. Inicialmente previsto para o mês de fevereiro, a apresentação foi adiada e acontece no dia 21 de maio, no Ginásio Goiânia Arena, às 21h, com abertura dos portões a partir das 18h. Os ingressos comprados antes do adiamento continuam valendo.

Amigos de longa data, Pe. Fábio e Elba prometem um show que celebre a amizade e a vida por meio da música. O repertório de Uma Noite Inesquecível conta com clássicos da música popular brasileira, além dos sucessos de ambos. Unidos por uma forte influência musical desde a infância, a amizade entre os dois está consagrada e registrada nas canções “Oculto e Revelado” e “Maria e o Anjo”.

Goiânia é a primeira capital a receber o espetáculo. Devido a situação da pandemia da covid-19 na cidade no início do ano, o evento foi adiado para o mês de maio. Os ingressos vendidos no primeiro lote continuam valendo mesmo com a alteração da data. As plataformas Balada App, Flamboyant Shopping e OAB – CASAG estão vendendo o restante dos ingressos, com valores que variam de R$ 50 (na arquibancada) a R$ 160 (nas cadeiras).

As meias entradas solidárias podem ser adquiridas com a doação de um quilo de alimento não perecível. Maiores de 60 anos, estudantes e professores também têm direito à meia entrada. Além dos ingressos individuais, há também a opção de mesas para quatro pessoas, no valor de R$ 2 mil.

O uso de máscara no local é opcional, contudo será cobrado a apresentação do comprovante de vacinação emitido pelo aplicativo Conecte SUS com registro de, no mínimo, duas doses aplicadas. Uma Noite Inesquecível é uma realização da Top Hits Music, com apoio do Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Show Uma Noite Inesquecível, com Padre Fábio de Melo e Elba Ramalho

Data: 21 de maio (sábado)

Horário: 21 horas (abertura dos portões às 18 horas)

Local: Ginásio Goiânia Arena