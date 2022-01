Goiânia recebe o show Uma Noite Especial, uma parceria de Padre Fábio de Melo e Elba Ramalho. A apresentação será no dia 5 de fevereiro, no ginásio Goiânia Arena, a partir das 20 horas.



O show promete ser uma celebração à amizade e à vida. No repertório do encontro, clássicos da MPB e sucessos consagrados de Pe. Fábio e de Elba Ramalho. Um elo musical já consagrado e registrado em canções gravadas por ambos, como Oculto e Revelado e Maria e o Anjo.



Em participação no programa Altas Horas do último sábado (1º/1), na Rede Globo, a cantora falou sobre a parceria com Fábio. “A gente começou a fazer (o show) de brincadeira, beneficente, e virou um espetáculo", disse Elba. Na ocasião, os dois colocaram os outros participantes para dançar com um dueto de Anunciação.



Os ingressos para o show em Goiânia estão à venda pela plataforma Balada App, com valores a partir de R$ 30. As meias entradas são solidárias e podem ser adquiridas com a doação de um quilo de alimento não perecível. Além dos ingressos individuais, há também a opção de mesas para quatro pessoas. O evento é uma realização da Top Hits Music.



SERVIÇO

Show: "Uma Noite Inesquecível", com Pe. Fábio de Melo e Elba Ramalho

Data: 5 de fevereiro (sábado)

Horário: 20 horas (abertura dos portões às 18 horas)

Ingressos:

Arquibancada: R$ 30,00 (Meia Solidária/Meia Entrada)

Área Verde: R$ 60,00 (Meia Solidária/Meia Entrada)

Área Vermelha: R$ 80,00 (Meia Solidária/Meia Entrada)

Cadeira Área Amarela: R$ 120,00 (Meia Solidária/Meia Entrada)

Cadeira Área Azul: R$ 140,00 (Meia Solidária/Meia Entrada)

Mesa p/ 4 pessoas: R$ 2.000,00

Meia Solidária: Doação de 1kg de alimento não perecível a ser entregue na portaria do evento

Meia Entrada (necessitando comprovação na portaria do evento): maiores de 60 anos, estudantes e professores.