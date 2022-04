A companhia de teatro Nu Escuro promete muita arte para este ano de 2022, retornando aos trabalhos presenciais, mas também oferecendo uma agenda virtual ao público e fazedores de teatro. Em abril, nos sábados de 2 e 9 de abril, a companhia apresenta o projeto Nu Escuro On-line, com transmissões da versão audiovisual do espetáculo Gato Negro e da websérie Barbas (foto). As exibições são seguidas de lives com os integrantes do grupo. Para os que buscam aperfeiçoamento do trabalho de atuação teatral, a Nu Escuro também fará duas oficinas gratuitas. O projeto tem apoio da Lei Aldir Blanc.

Na manhã e tarde do primeiro sábado de abril, será oferecida a oficina O Ritmo no Trabalho do Ator, com Abílio Carrascal e Adriana Brito. À noite, às 19 horas, a companhia fará a transmissão da versão audiovisual do espetáculo Gato Negro, um roteiro e interpretação fílmica, dirigida por Hélio Fróes, para uma obra já consagrada da Cia. Nu Escuro. A exibição será seguida de live com os atores Lázaro Tuim e Izabela Nascente. Já no sábado seguinte, durante o dia, Eliana Santos e Hélio Fróes oferecem a oficina A Construção do Personagem. À noite, às 18h30, a companhia exibirá os quatro episódios da websérie Barbas. Em seguida, haverá uma live com Izabela Nascente e Lázaro Tuim.

Há 20 vagas disponíveis para cada oficina e as pessoas interessadas devem se inscrever para seleção a partir desa sexta-feira (25) pelo linktr.ee/nuescuro. Elas acontecerão das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas pela plataforma Zoom.

Ao longo dos últimos dois anos, a Nu Escuro não só se adaptou às exigências pandêmicas que demandaram que o trabalho artístico se adequasse ao meio virtual, mas se reinventou, chegando a desenvolver duas obras pensadas exclusivamente a partir dessa nova necessidade. Assim, nasceram a websérie Barbas, em 2021, que ganhará uma estreia presencial no segundo semestre deste ano, e o espetáculo Gato Negro em versão audiovisual.