Os músicos Nilton Rabello, Moisés Feitosa, TonZêra e Laércio Correntina e Grupo abrem nesta quinta-feira (10/3), a partir das 19 horas, a primeira noite de shows do projeto Empório da Música no Teatro Goiânia. O evento, que tem entrada franca, segue até sábado (12/3) na cidade e conta com 12 artistas no elenco, sendo quatro atrações nacionais e oito músicos goianos. Os cantores foram escolhidos por uma curadoria formada por representantes do Sindicato dos Músicos e Associação dos Cantores Compositores do Estado de Goiás. A produção é de Gilberto Correia.



Na sua apresentação, Moisés Feitosa (DF) visita o melhor da música instrumental, navegando entre suas composições e clássicos. Acompanham o artista Jader Gomes, na bateria, Estevão Silva, no teclado/piano, e participação especial de Fabiano Chagas, na guitarra e um duo de metais. Nilton Rabello faz show voz e violão com repertório dos discos da sua carreira e TonZêra com canções inéditas. Já Laércio, com banda formada com Emídio Queiroz (violão) e Luiz Santos (violão), traz o melhor de Noel Rosa e Raul Seixas.

Na sexta-feira (11/3), será a vez de Túlio Borgo com o show da turnê do disco Invenção e Memória, segundo trabalho de estúdio do cantor e compositor goiano. Completam o elenco Débora Di Sá, Kleuber Garcêz e Paulo Monarco (MT). O encerramento no sábado será com apresentações de Gyngo Trio, que é formado por Sávio Gonçalves (piano), Nonato Mendes (baixo) e Ricardo di Pina (bateria), Bel Maia, Makely Ka e Maísa Moura (MG) e Divino Arbués (MT). O projeto conta com apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás.

SERVIÇO

Empório da Música

Data: Quinta a sábado

Horário: a partir das 19 horas

Local: Teatro Goiânia / Rua 23, nº 252, Centro

Entrada franca

Uso obrigatório de máscara e distanciamento de poltrona

Lotação máxima: 50%