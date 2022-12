Propor reflexões e apontar futuros possíveis para a produção audiovisual no país. O Sapi, plataforma de desenvolvimento, conexão e promoção do audiovisual, chega à sua 6ª edição entre 13 e 16 de dezembro com estudos de caso, painéis, debates, encontros e masterclasses, reunindo nomes importantes da área. O evento é gratuito e pode ser acompanhado pelo canal do Mercado Sapi no YouTube e pela UEG TV, sem necessidade de inscrição prévia.

No painel de abertura, no dia 13, às 19h30, o Sapi discute Qual o Audiovisual que Queremos Fazer? trazendo trajetórias inspiradoras na área. A programação segue ao longo da semana com debates e entrevistas com convidados como Flora Thomson-Deveaux, diretora de pesquisa da Rádio Novelo, a maior produtora de podcast jornalístico do Brasil responsável por produções como Praia dos Ossos e Crime e Castigo. Estudo de caso sobre o filme Noites Alienígenas e Mundo Bita, conteúdo infantil que iniciou no Youtube, também estão na programação.

Outro convidado desta edição é André Furtado, que apresenta a Itaú Cultural Play, uma das maiores plataformas dedicadas ao cinema e ao audiovisual brasileiros. Com a diversidade como um dos pilares, o evento pretende desenvolver, conectar e difundir a produção da região Centro-Oeste no Brasil e no mundo.

O Sapi também promove as Rodadas de Negócios, que reúnem produtores audiovisuais e players interessados em fechar parcerias ou em exibir os conteúdos em suas plataformas ou canais de televisão. Alguns dos players que participam da edição deste ano são Canal Brasil, CineBrasil TV, Condé+, Descoloniza Filmes, Elo Studios, Globo Filmes, GloboNews, GNT, Modo Viagem, Olhar, Tem Dendê, Vitrine Filmes, Viva, Canal Curta! e a produtora Maria Farinha Filmes.



Produção feminina

Mais uma vez o evento conta com o Prêmio Cora integrando a programação, espaço dedicado à produção feminina da região Centro-Oeste do Brasil. As contempladas serão premiadas com um projeto de longa-metragem ou série de TV em fase de desenvolvimento ou pré-produção de ficção, documentário ou animação.



SERVIÇO

Evento: 6º Sapi

Data: 13 a 16 de dezembro de 2022

Transmissão online e gratuita: no canal do Mercado Sapi no YouTube e na UEG TV

Informações: mercadosapi.com