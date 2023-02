Os ritmos percussivos tomam conta da programação de Carnaval desta sexta-feira (17), na Antiga Estação Ferroviária, a partir das 18 horas. A Secretaria Municipal de Cultura (Secult Goiânia) promove a primeira edição do Encontro de Blocos, formado por 11 blocos compostos por músicos goianos: Bloco Coró de Pau, Bloco Negróide Baque Cerrado, Bloco Acadêmicos, Bloco Coró Mulher e Bloco Não é Não, Bloco Fuliaço, Bloco Vida Seca, Bloco Acadêmicos, Bloco Desencuca, Bloco do Caçador e Bloco Socialista.

A ideia é abrir as festividades de Carnaval ao som de clássicos do samba e da MPB e aproveitar o crescimento e força dos blocos carnavalescos de Goiânia que tem crescido ao longo dos últimos anos na cidade. Para a produtora Geovanna Tavares, do Coró de Pau e Coró Mulher, a ideia é animar o Centro de Goiânia embalado por ritmos da folia.

“É um momento de confraternização, de cantar, pular, sentir a força do Carnaval, a festa mais popular do Brasil. O Encontro serve para criar uma comunhão entre artistas, músicos e o público”, expressa a produtora. Ao longo de toda a noite, os blocos se revezam entre o palco montado nas instalações da Antiga Estação Ferroviária, localizada na Praça do Trabalhador.

Muitos dos blocos que animam a festa possuem músicas autorais que devem ser tocadas ao longo da programação. O Bloco Coró de Pau, por exemplo, que ainda celebra os seus 20 anos de atuação em Goiás, promete apresentar canções do disco No Cerne da Madeira, disponível no streaming. O trabalho une instrumentos de percussão que replicam instrumentos africanos, tribais, construídos por meio de material orgânico recolhido de maneira sustentável.

Outro bloco de destaque durante o Encontro é o Bloco Vida Seca, oriundo da banda Vida Seca, que desde 2004 ressignifica sucatas e as transforma em objetos de música. O grupo também atua no campo pedagógico, ministrando aulas sobre construção de instrumentos e formação de blocos de percussão. Já o Bloco Socialista segue na agenda de Carnaval: além de compor o Encontro dos Blocos, músicos tocam nesta quinta-feira (16), na Praça Universitária.

Outro bloco que tem feito a folia de Goiânia e que participa do Encontro é o Bloco Não é Não, que levanta a bandeira do respeito. Organizado por mulheres movidas pela vontade de conscientizar a população sobre a cultura do assédio, o Bloco Não é Não nasceu em 2017, na Cidade de Goiás. O grupo toca junto com o Bloco Coró Mulher, com a participação exclusivamente de artistas mulheres.

“Estamos dando uma atenção especial aos blocos. Trata-se do primeiro encontro realizado em Goiânia”, explica o secretário municipal de cultura, Zander Fábio. Para o gestor, os blocos de Carnaval têm crescido e ganhado força no cenário cultural goianiense, com o reconhecimento e prestígio da população. “É tempo de festa, principalmente agora, que a pandemia deu uma trégua. Portanto, convido a todos para que participem, curtam, venham com suas fantasias. Serão dias de muita alegria”, reitera.



Rei e Rainha

Antes do Encontro dos Blocos, na quinta-feira (16), a Secult Goiânia abre a programação municipal de Carnaval com o Concurso Rei Momo e Rainha de Carnaval de Goiânia. O evento será no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, localizado no Setor Central.

A ideia é promover um encontro com todos os participantes de blocos e Escolas de Samba espalhadas por todos os cantos da cidade. A entrada é gratuita.



SERVIÇO

Encontro dos Blocos de Goiânia

Data: nesta sexta-feira (17), a partir das 18 horas

Local: Estação Cultura (Antiga Estação Ferroviária), localizada na Praça do Trabalhador, no Centro

Entrada gratuita

Informações: @secultgoiania



PROGRAMAÇÃO

Abertura oficial da Carnaval

Quinta-feira (16), às 19 horas - Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro



Concurso Rei Momo e Rainha do Carnaval de Goiânia

Sexta-feira (17), às 18 horas - Estação Ferroviária de Goiânia

18h - Concentração dos Blocos

19h - Abertura Afoxé Omo Odé

19h30 - Desfile e apresentação dos Blocos de Percussão:

Bloco Coró de Pau

Bloco Negróide Baque Cerrado

Bloco Acadêmicos

Bloco Coró Mulher & Bloco Não é Não

Bloco Fuliaço

Bloco Vida Seca

Bloco Acadêmicos

Bloco Desencuca

Bloco do Caçador

Bloco Socialista

20h30 - Show Banda Coró de Pau