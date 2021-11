Magazine Escola de Artes Visuais apresenta ao público a exposição 'Tubo de Ensaio 2', em Goiânia Evento será realizado na galeria Frei Confaloni, na sobreloja do Edifício Parthenon Center, no Centro da capital

A Escola de Artes Visuais (EAV), localizada no Centro Cultural Octo Marques, unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), dá início nesta sexta-feira (5), às 10h, à exposição “Tubo de Ensaio 2”, um projeto de desenvolvimento do professor e artista Luiz Mauro com nove artistas jovens inseridos no projeto Residência Artística Ateliê Livre. O evento ocupará&nbs...