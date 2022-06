Aliados às vozes impressionantes e marcantes de Henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo Paolilo, uma belíssima orquestra, ao vivo, irá transformar a noite desta sexta-feira (24/6). O espetáculo “Amazing Tenors” será apresentado em Goiânia, às 19h30, no Teatro da FacUnicamps. Os ingressos custam a partir de R$45, de acordo com o setor escolhido e podem ser garantidos pelo site Furando a Fila.

No repertório estão sucessos das músicas que marcaram a carreira de um dos maiores e mais populares cantores do gênero, como “Vivo Per Lei”, “Com Te Partirò”, e os famosos boleros, tangos e temas de filmes também eternizados pela doce e potente voz de Bocelli. Além disso, estão sucessos da música italiana como “Canto della Terra”, “Granada” e também, “Cinema Paradiso” que se aliam aos clássicos de Andrea Bocelli - que será homenageado na noite pelos três jovens tenores.

A apresentação conta com a direção musical do maestro Eduardo Pereira e a direção geral de Bruno Rizzo, que assina a direção de grandes espetáculos como “Queen Experience In Concert”, “Pink Floyd Experience In Concert”, “Abba Experience In Concert”, “Embalos de Sábado à Noite, O Musical”, “Las Vegas Amazing Show” e “Broadway In Night”. “Amazing Tenors” conta com a produção executiva de Daniela Schiarreta e direção geral de Diego Sanchez.

SERVIÇO

“Amazing Tenors - Sings Bocelli

Quando: sexta-feira (24/6)

Horário: Abertura da Casa: 18h30 / Início do Evento: 19h30

Onde: Teatro da FacUnicamps - Av. Anhanguera, 2365 - St. Coimbra, Goiânia - GO, 74610-010

Valores: De R$ 45 a R$ 140

Ingressos disponíveis em: https://www.furandoafila.com.br