Espetáculo audiovisual, que explora o malabarismo do diabolô, tem lançamento nesta terça-feira (31), às 21 horas. Projeto, da artista circense Caroll Marafigo, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de fomento ao Circo Secult – Goiás e fica disponível on-line por uma semana

Crisálida é uma criação da artista circense gaúcha residente em Goiânia Caroll Marafigo, que lança seu primeiro espetáculo audiovisual. Com duração de 35 min, será transmitido nos canais de YouTtube e Instagram (@carollmarafigo).

Trata-se de um projeto híbrido entre dança, circo e teatro gestual, em uma relação poética que versa sobre o malabarismo da vida e das relações. Um cruzamento atemporal entre diversos períodos de pesquisa da artista, que parte do diálogo entre espaço cênico do palco e do audiovisual.

As movimentações e direção de arte do Crisálida foram inspiradas no ciclo da lagarta-casulo-borboleta, e tem como principal elemento a relação com os malabares, arte que Caroll Marafigo investiga há mais tempo. Seu instrumento cênico é o diabolô, brinquedo que se apara num cordel, atado pelas extremidades a duas varetas, uma espécie de carretel, que se atira no ar. A trilha sonora autoral é uma parceria com a DJ Fernanda Rinco.

Caroll Marafigo é uma artista circense que vive atualmente em Goiânia, onde veio aprimorar sua formação nas escolas de circo Nufaac, da Cia. Catavento (2021) e no Corpo Circense da Escola em Artes do Futuro Basileu França (2022). Sua trajetória com o circo sempre se deu nas ruas e da arte própria para esses espaços. Semáforos, praças, parques e terraços de bares foram alguns dos ambientes mais frequentados nos seus primeiros seis anos de carreira, até a chegada da pandemia.



Show: Projeto Crisálida

Lançamento: Terça-feira (31)

Horário: 21 horas

Local: @carollmarafigo (YouTube e Instagram)