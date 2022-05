Após testagem positiva para covid-19 de uma bailarina, a Quasar Cia. de Dança cancelou o espetáculo previsto para esta sexta-feira (27), no Teatro Goiânia. ‘Estou Sem Silêncio’ marcaria o retorno presencial do grupo artístico aos palcos goianos após a temporada do grupo na Dubai Expo 2020 World Expo, nos Emirados Árabes.

A companhia de dança diz não possuir elenco substituto para manter a programação. “Mesmo que não houvesse a preocupação com a contaminação de mais pessoas, o evento presencial estaria inviabilizado”, esclareceu em nota publicada nas redes sociais. O grupo também avisou que os valores dos ingressos adquiridos pelo Sympla serão devolvidos no próprio site.

‘Estou Sem Silêncio’ é composto inteiramente por um elenco feminino. Criada em 2019 pelo coreógrafo e diretor artístico, Henrique Rodovalho, a peça tem a proposta de expressar, por meio de quatro bailarinas, o universo feminino, desde as críticas e autocríticas sobre o comportamento das mulheres até a violência em que são submetidas.

Apenas a atividade presencial foi cancelada. No dia 14 de junho, a Quasar irá exibir pelo canal do YouTube o espetáculo ‘Tão Próximo’, às 20h. Já no dia 23 de junho, o grupo realizará um debate, pela plataforma Zoom, entre o elenco e a direção da companhia sobre o trabalho da Quasar durante o período pandêmico.

Confira a nota

É com grande pesar que informamos ao nosso público e aos seguidores desta página que a apresentação agendada para esta sexta-feira, 27/05/2022, do espetáculo “Estou Sem Silêncio”, teve que ser momentaneamente cancelada. Uma das bailarinas que fariam parte do elenco testou positivo para Covid-19 e está se recuperando dos sintomas da doença.

Infelizmente a Quasar não conta, atualmente, com um elenco substituto. Portanto, mesmo que não houvesse a preocupação com a contaminação de mais pessoas, o evento presencial estaria inviabilizado.

Com relação aos ingressos que já haviam sido adquiridos no site Sympla.com.br, esclarecemos que os valores serão devolvidos pelo próprio Sympla, por meio do seu site.

Nova data para esta realização está sendo estudada, em parceria com o Teatro Goiânia, já que dependemos também da pauta deste equipamento cultural.

No momento, o que podemos fazer é desejar saúde a todos que nos acompanham, principalmente para as pessoas acometidas pela Covid-19, e torcer para que esta pandemia se dissipe o quanto antes.

Agradecemos a compreensão de todos e colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos. O E-mail para contato é o producaoquasar@gmail.com

(Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)