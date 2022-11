Metáfora do “efeito manada”, onde indivíduos de uma determinada sociedade vivem um contexto de epidemia que a leva ao colapso, O Rinoceronte é mais uma das célebres obras de Hugo Rodas, teatrólogo morto em abril deste ano. O espetáculo será encenado em duas sessões, 18h e 20h, no Centro Cultural UFG, no Setor Universitário.

A peça é uma adaptação da obra do Teatro do Absurdo, de Eugene Ionesco, de 1956, escrita pós-segunda Guerra Mundial, e traça um paralelo com os dias atuais por meio de uma reflexão sobre como ideais fascistas. Com texto atual mais de 60 anos após ser escrito, o espetáculo será apresentado pela Agrupação Teatral Amacaca.

A Agrupação Teatral Amacaca segue os trabalhos e o legado do diretor e dramaturgo Hugo Rodas, um dos mais importantes nomes do teatro do País. Nascido no Uruguai e radicado desde os anos 1970 no Brasil, Rodas firmou-se como ator, diretor, bailarino, coreógrafo, cenógrafo, figurinista e professor de teatro.



SERVIÇO

Espetáculo O Rinoceronte

Local: Centro Cultural UFG - Av. Universitária, 1533 - Setor Leste Universitário

Data: 19 de novembro, 18h e 20h

Entrada gratuita