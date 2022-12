A Cia Jovem e o Balé do Teatro Basileu França apresentam, nesta quinta e na sexta-feira (8 e 9), o espetáculo Entreatos. Com 60 dançarinos , a apresentação é um misto de dança clássica, contemporânea e neoclássica. Os ingressos são gratuitos, mas o público precisa fazer a retirada no Sympla e levar 1kg de alimento não perecível.

Com obras dos coreógrafos Binho Pacheco, Carol Segurado e Caio Baratelli, as coreografias (Concerto de Outono e Entre poemas, Críticas e Denúncias) retratam em cena a transição dos extremos de temperatura entre verão e inverno. A apresentação gratuita será apresentada no teatro da instituição, às 20 horas.

SERVIÇO

Assunto: Cia Jovem e Balé do Teatro Basileu França apresentam espetáculo “Entreatos”

Quando: quinta e sexta (8 e 9/12), às 20h

Onde: Teatro Escola Basileu França, Avenida Universitária, 1.750, Setor Leste Universitário, Goiânia (GO)

Ingressos: Sympla

Mais informações: @escolabasileufranca