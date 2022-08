Na escuridão profunda do palco, o olhar do espectador vem de um aparelho celular direto para um corpo em estado constante de transformação. É um macaco, uma mulher ou um velho? Pela centésima vez, o ator Rodrigo Cunha apresenta o espetáculo Espécie nesta quarta-feira (10), às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. O solo, que conta com direção de Valéria Braga e dramaturgia corporal de Kleber Damaso, integra a programação do Palco Giratório 22 e depois de Goiânia segue para uma temporada de um mês na Espanha e em Portugal. A entrada é franca - com lotação máxima para 50 pessoas.

A restrição ao número de espectadores faz parte da linguagem experimental dos criadores do espetáculo. Originalmente, Espécie foi pensado para um grupo ainda menor, de apenas 15 pessoas na plateia, como foi na primeira apresentação, em 2012. O público fica na frente, diferentemente do formato tradicional do teatro. Todos mergulhados na escuridão e restritos à luz apenas no corpo do ator. Com duração de 60 minutos e contemplado com o prêmio Miriam Muniz de Teatro da Fundação Nacional das Artes (Funarte), o que é ser bicho e o que é ser humano é questionado o tempo todo no palco.

“Esse espetáculo me deu um reconhecimento que não esperava ter ao longo da carreira, ganhei o prêmio mais importante da América Latina de circulação que foi o Palco Giratório, fui agraciado como melhor ator e consegui apresentar em quase todas as capitais numa trajetória gigantesca. O Espécie me colocou no mapa do Brasil”, celebra Rodrigo Cunha. Resultado de quatro anos de pesquisa e de ensaios, com apoio da Vivace Escola de Teatro e Dança e com classificação indicativa de 14 anos, o solo fez três circulações nacionais e pela primeira vez segue para uma turnê internacional.

Rodrigo conta que o formato do monólogo sem texto e focado no corpo em estado fluido ajuda bastante na chegada em palcos internacionais, assim como para todas as plateias, independentemente de faixa etária e limitações sensoriais. “Isso é uma vantagem de levar a montagem para fora porque a língua deixa de ser uma barreira. O Espécie quebra tudo isso. Trata-se de uma obra que não é para as pessoas contarem uma história, mas para sentirem a história. Cada pessoa sai do teatro com o próprio sentimento. Tem gente que volta para as brincadeiras de infância, outros da relação homem e animal.”

Já o protagonista embarca para mais uma temporada fora do País, como foi em 2010 com o espetáculo de dança contemporânea Dúplice ao lado de Rodrigo Cruz com passagem pela Espanha, Argentina e Bolívia. A turnê é o ponto de partida para um novo ciclo do Espécie. “Vamos passar agora por lugares importantes e temos o convite aberto para ir para a Estônia, conversas para a Alemanha e depois vamos fazer mais uma rodada pelo Brasil. Queremos chegar ao número 300 e quem sabe celebrar no palco de Nova York (EUA). Tenho certeza que ainda teremos uma trajetória maior”, confia.

Singular

Espécie conquistou a crítica e o público por inovar o repertório das produções teatrais criadas em Goiás. O que está em cena não é um personagem representando uma história, assim o espectador não espera uma narrativa linear. O espetáculo constitui de um jogo de luzes e sombra, com vozes muitas vezes inaudíveis, sob um corpo sonoro em movimento. A criação do sentido fica com a plateia, que é convidada a participar por meio das visualidades criadas pelo ator. É nesse caminho entre a dança, o teatro e as artes visuais que Rodrigo Cunha cria personagens, seja um macaco, uma mulher ou um velho.

A montagem começou a ganhar formato após o ator concluir o curso em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Goiás. Rodrigo fez um intercâmbio com o grupo de teatro Boa Companhia formado na Unicamp, que tem mais de 30 anos de atuação e um trabalho voltado para a animalidade. “Eu sempre tive um fascínio por essa coisa do corpo ser outra coisa, do personagem não ser apenas aquela pessoa que decora o texto ou que se limita a isso”, lembra. Quando retornou para Goiânia, levou a ideia para Valéria Braga, nome respeitado nas artes cênicas em Goiás e que foi professora de teatro do ator.

“De imediato, a Valéria desconstruiu tudo que tinha pensado, das minhas referências do cinema de King Kong ao Planeta dos Macacos, do conto Comunicado para uma Academia, de Franz Kafka, e disse que a peça não seria apenas sobre um primata. Ela disse que me transformaria sem nada de cenário e o que o figurino seria apenas um calção, sem luz e com som de beatbox. Achei inacreditável. É uma montagem que me tira de qualquer zona de conforto e que pede muito do meu corpo já que preciso encontrar um estado bastante particular entre o civilizado e o primitivo”, destaca Rodrigo.



Sonhos realizados

Além de um divisor na carreira de Rodrigo Cunha, Espécie também abriu caminho para realização de diversos sonhos, como trabalhar em um espetáculo dirigido por Hugo Rodas, uruguaio radicado no Brasil desde os anos 1970 e um dos artistas do teatro mais importantes do seu tempo. O ator foi um dos protagonistas da montagem Verde Alecrim (2014). “Ele amava o meu espetáculo e quando assistiu me fez o convite para participar de uma obra dele. Era um desejo que tinha desde quando estava na faculdade”, diz o ator sobre o amigo, que morreu em abril aos 82 anos após lutar contra um câncer.



Rodrigo ainda teve a oportunidade de contracenar com Hugo Rodas no filme-espetáculo Hábitos Noturnos, também dirigido por Valéria Braga e com Rodrigo Jubé no elenco da obra que é baseada no longa Clube da Luta (1999), do diretor David Fincher, com Brad Pitt e Edward Norto. Na trama, o ator vive um personagem sem nome que sofre do distúrbio do sono. A partir disso, não se sabe o que é real ou sonho, como o amigo imaginário interpretado pelo artista uruguaio. “A última cena que ele fez em vida foi atuando comigo. Tive a honra e o privilégio de trabalhar com um dos maiores gênios do teatro”, diz.



Valéria Braga

Artista e pesquisadora multidisciplinar. Diretora de teatro e atriz com experiência em cinema e ações performáticas. Há mais de 15 anos dedica-se à manutenção de espaços autônomos para formação e produção artística. Mestre em performances culturais e especialista em história cultural pela UFG.



Kleber Damaso

Artista e pesquisador, com experiência em gestão e produção. Aluno do programa de doutorado em artes cênicas da UnB. Professor da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, onde coordena o programa de residências transestéticas – Conexão Samambaia e a Mostra Expandida de Artes – Manga de Vento, frutos do seu compromisso com a dinamização dos circuitos de difusão do campo ampliado das artes em seu contexto.



SERVIÇO

Espetáculo: Espécie, com Rodrigo Cunha

Direção: Valéria Braga

Data: Quarta-feira (9), às 20 horas

Local: Teatro Sesc Centro / Rua 15 esq.c/Rua 19, Centro

Entrada franca (estão disponíveis apenas 50 ingressos e retirada uma hora antes do início do espetáculo)

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: 3933-1700