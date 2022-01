Chega a Goiânia o premiado espetáculo Fio a Fio, que tece a poesia do envelhecer. A peça de teatro e dança será apresentada no próximo fim de semana, na sexta-feira (14/1) e no sábado (15/1), a partir das 19 horas, no Teatro Sesc. A entrada é franca.

Criadores e intérpretes, os artistas Giselle Rodrigues e Édi Oliveira sobem ao palco para falar do processo de envelhecimento. Fio a Fio mostra o limite que o curso dos anos impõe ao corpo.

Segundo Giselle, o espetáculo surgiu do desejo da dupla de falarem sobre quando o corpo começa a não realizar atividades que antes eram simples. “Meu próprio corpo é reflexo disso. Voltar a dançar, após 20 anos fora dos palcos, período em que atuei como diretora e coreógrafa, foi uma redescoberta e um aprendizado sobre esse novo corpo, que envelhece a cada dia”, detalha.

A coreógrafa adianta que, no palco, elementos do teatro e da dança se fundem. No entanto, a oralidade amplia a abordagem poética de pontos difíceis e até tabus sobre o processo de amadurecimento.

Fio a Fio estreou em outubro de 2015 no Teatro Sesc Garagem, em Brasília. Desde então, já passou por palcos do Ceará, Tocantins e Rio de Janeiro. Em novembro de 2018 foi apresentado no XI Festival Danza en la Ciudad, em Bogotá, Colômbia.

Oficina

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Por isso, no sábado, Giselle e Édi vão ministrar a “Oficina de Improvisação”. A capacitação é gratuita e vai acontecer no sábado (15) das 9h às 12h, na sala de Dança II, 2º andar – Sesc (Centro).

Podem participar bailarinos, estudantes e/ou profissionais. O encontro, que é uma oportunidade de troca de experiências. Tanto a oficina quanto o espetáculo terão tradução em libras. Para fazer a inscrição, os interessados deverá enviar um e-mail para nanamaris@gmail.com.

SERVIÇO

Espetáculo Fio a Fio

Data: sexta (14/01) e sábado (15/01)

Horário: 19 horas

Local: Teatro Sesc

Endereço: Rua 15, Centro de Goiânia

Ingresso: distribuído com 60 minutos de antecedência

Classificação indicativa: 12 anos

Mais informações: (62) 3933.1712

Entrada Franca