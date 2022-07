Com sessão única, o espetáculo Queen Celebration In Concert volta a Goiânia nesta sexta-feira (29), com apresentação no Teatro Rio Vermelho, às 21 horas. O cantor e multi-instrumentista André Abreu interpreta Freddie Mercury (1946-1991), considerado o maior frontman da história pelo período que esteve à frente da banda britânica Queen. Os ingressos estão à venda por meio de bilheteria virtual, nas Óticas Diniz e na bilheteria do teatro, com valores entre R$ 80 e R$ 220. Todos que doarem 2kg de alimentos não perecíveis terão desconto no valor da inteira.

A proposta do espetáculo é fazer um resgate histórico de grandes momentos da banda, formada originalmente em 1970 por Brian May, John Deacon, Roger Taylor e, é claro, o líder Freddie Mercury. Turnês e shows memoráveis do Queen são homenageados ao longo de 1h30 de espetáculo, como o Queen Live at Wembley Stadium, icônica apresentação de 1986. Sucessos como Love of my Life, We Are The Champions, We Will Rock You, Radio Gaga, Don't Stop Me Now e Another One Bites the Dust não ficam de fora do repertório.

Além de André Abreu no vocal – devidamente caracterizado como seu ídolo Mercury – o show conta com o guitarrista Danilo Toledo, o baixista PH Mazzilli e o baterista Guib Silva. Mesclando o rock e o erudito, a banda é acompanhada por uma orquestra formada por 12 músicos, sob a regência de Rodrigo de Almeida Miguel Scarpa.

Somados à parte musical, o cenário e os figurinos do espetáculo também buscam recriar a atmosfera dos shows da banda britânica. “É um trabalho que exige muita energia e entrega. Mais que um tributo, é uma homenagem de um fã para o ídolo e de fã para fãs, a forma que encontramos para dar sequência a obra atemporal e genial do Queen”, comenta André.

Na história

A banda Queen se tornou um fenômeno mundial que atravessa gerações e o que não falta são homenagens à trajetória do grupo britânico. Há alguns dias, Goiânia recebeu outro tributo: o Queen Experience In Concert, também no Teatro Rio Vermelho. A história do grupo teve início em 1968, quando Tim Staffell (vocal e baixo) e Brian May (guitarra) decidiram formar uma banda. Através de um anúncio no mural na escola, fizeram algumas audições e escolheram o baterista Roger Taylor para integrar o então trio Smile. Em 1970 Staffell decidiu deixar o grupo, que convidou Freddie e John Deacon para integrar a banda que passou a se chamar Queen.

O reconhecimento internacional veio a partir do álbum A Night at the Opera (1975), que contava com os singles Bohemian Rhapsody e You're My Best Friend e inaugurou a nova sonoridade da banda, com elementos de música clássica. O Queen é considerada uma das maiores referências do rock mundial e contou com Mercury na formação até a gravação de Innuendo (1991), lançado no mesmo ano de sua morte em decorrência de uma broncopneumonia, contraída em consequência das complicações do vírus HIV.



SERVIÇO

Espetáculo: Queen Celebration In Concert

Data: 29 de julho, sexta-feira

Horário: 21h (abertura dos portões às 20h)

Local: Teatro Rio Vermelho (Avenida Paranaíba, 1576-1864 - Setor Aeroporto)

Ingressos: de R$ 80 a R$ 220, através do site www.sis.shopingressos.com.br ou nas unidades das Óticas Diniz e bilheteria do teatro

Classificação: Livre

Informações: @queencelebrationinconcert