O nome de batismo foi em homenagem ao Rei do Rock, mas quando se tornou músico preferiu seguir a carreira de cover de Freddie Mercury (1946-1991), um dos maiores cantores de todos os tempos. Na infância, o paulista Elvis Balbo brincava de imitar os movimentos do ídolo quando assistia a seus vídeos e aprendeu a tocar piano, assim como o astro. Hoje, ele é considerado um dos melhores performers do líder da lendária banda britânica Queen e está à frente do Queen Experience que apresenta nesta sexta-feira (15), a partir das 20 horas, o espetáculo Queen Experience In Concert, no Teatro Rio Vermelho.

“Desde pequeno assistia aos shows do Queen e ficava tentando imitar o Freddie; então, os movimentos, o jeito de cantar, acabam se tornando naturais. Quando entrei no projeto, tive uma preparação mais aprimorada, mas a grande base já estava pronta, foi preciso apenas lapidar. Deixei o bigode também, que é uma marca do meu ídolo”, lembra Elvis Balbo, em entrevista ao POPULAR. O cantor ficou conhecido em vídeos na internet, participou de outras bandas covers até ingressar no espetáculo Queen Experience In Concert em 2020, que acabou não saindo para fazer turnê por conta da pandemia.

A proposta do espetáculo é levar o público para dentro do universo da formação original da banda britânica com Freddie Mercury, John Deacon, Brian May e Roger Taylor, resgatando grandes sucessos, como Don’t Stop me Now, Killer Queen e Under Pressure. Love of My Life consagrada no palco do Rock in Rio em 1985, Where Are Champions e Bohemian Rhapsody também não devem ficar de fora. No palco, Elvis é acompanhado pelos músicos Fábio Del Popolo (baixo), Cauê Brisolla (guitarra) e Guga Teixeira (bateria). A direção musical é do maestro Eduardo Pereira e a direção geral de Bruno Rizzo.

Elvis Balbo disse que o tributo sempre se atualiza depois de cada temporada e que o show de 2019 em Goiânia passou por várias mudanças e o acréscimo de novidades. Ele adianta que a proposta é fazer uma viagem no tempo em grandes momentos da trajetória do Queen, como o Queen Live at Wembley Stadium (1986) e o primeiro Rock in Rio, retratados no filme Bohemian Rhapsody (2018). “Nos preocupamos com os mínimos detalhes para que a apresentação se torne impecável e inesquecível para a galera. Vai ser uma grande festa e uma bela homenagem para uma das maiores bandas do mundo”, comenta.

O projeto foi idealizado em 2018 pela BRZ Produções e já percorreu mais de 100 cidades brasileiras, como São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. A última apresentação em Goiânia foi em 2019, com André Abreu nos vocais. A organização estima que mais de 250 mil pessoas prestigiaram o tributo desde sua criação. O show traz uma estrutura com orquestra, maestro, banda ao vivo e com a participação de 25 profissionais. Queen Experience In Concert também saiu em turnê internacional com passagem por Chile, Argentina e Uruguai.

Trajetória

Quando nasceu, no dia do aniversário de morte de Elvis Presley, os seus pais não pensaram duas vezes e batizaram o filho com o nome do rei do rock. Na época, Elvis Balbo também imitava o astro, mas quando assistiu pela primeira vez um show do Queen, ficou tão fascinado que aprendeu a tocar piano por causa de Freddie Mercury. “A música sempre fez parte da minha vida, desde que me conheço por gente”, brinca. Assim começou a sua carreira nos palcos e, antes de integrar a banda Queen Experience, o vocalista passou por outros projetos covers de sucesso, como Queen Legacy e Queen Reviving.

“A recepção do público tem sido maravilhosa nessa nova jornada, o carinho que a galera tem com a gente é absurdo. Fico muito feliz por essa receptividade e esse calor que eles nos proporcionam”, celebra Elvis Balbo, que tem, segundo os fãs e a crítica especializada, um dos timbres mais fiéis ao ídolo. Apesar disso, ele conta que construiu o seu Freddie Mercury, mas que é possível ver muitas semelhanças, por exemplo, quando ele está tocando piano e pelos trejeitos, ele tem o mesmo jeito de levantar a cabeça para trás enquanto levanta a perna e deixa o corpo esticado. “O pessoal acha parecido”, afirma.

Para ficar o mais próximo possível do vocal do timbre do ídolo, Elvis Balbo mergulhou profundamente na obra do líder do Queen assistindo DVDs, escutando CDs e gravações raras. A experiência de palco com suas bandas covers contribuíram para ele ficar ainda mais fiel. Já sobre suas canções favoritas, ele conta que é apaixonado pelo álbum Day at the Races, quinto trabalho de estúdio da banda, lançado em dezembro de 1976. “Esse disco tem uma das músicas da minha vida, Somebody to Love”, revela ele, que coloca ainda na lista das favoritas Spread Your Wings, Misfire, March Of Black Queen e I Want It All.

Serviço

Espetáculo: Queen Experience In Concert

Data: Sexta-feira, 15 de julho

Horário: Abertura da casa às 20 horas e início do show às 21h30

Local: Teatro Rio Vermelho /Centro de Convenções de Goiânia, Rua 4, Centro

Ingressos: Plateia Superior R$ 70 (meia solidária, com 2kg de alimento não perecível) até Plateia Premium R$ 220 (inteira)

Classificação etária: livre

Mais informações: www.furandoafila.com.br



Uma lenda

A história da banda Queen começa em 1968, quando Brian May (guitarrista) e Tim Staffell (baixista e cantor) decidiram formar uma banda. Depois de algumas audições, a dupla escolheu o baterista Roger Taylor e formaram um trio chamado Smile. Em 1970 Stafell abandonou o grupo, e os remanescentes convidaram Farrokh Bulsara, que tinha o apelido de Freddie. Com a nova formação, eles decidem mudar o nome para Queen. Após experimentar alguns baixistas, a formação completou-se com John Deacon. O reconhecimento mundial chegou em 1975 com o LP – A Night at the Opera. Neste trabalho, a fusão do rock com a música clássica chegou ao seu ponto mais alto com o clássico Bohemian Rhapsody, como é retratado no filme de 2018. Freddie Mercury, que convivia com o vírus HIV, morreu em consequência de uma broncopneumonia em 24 de novembro de 1991. Brian May e Roger Taylor seguem na ativa com a participação de Adam Lambert, que ficou em segundo lugar no programa American Idol, em 2009. Eles inclusive voltaram ao Rock in Rio em 2015 para tocar para 80 mil pessoas.