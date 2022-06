Goiânia recebe turnê do espetáculo Quem Prospera Sempre Alcança, nos dias 30 de junho e 1º de julho, no Teatro Sesc Centro, com entrada franca. A montagem, que está na terceira temporada, aborda a determinação dos brasileiros em encontrar novas opções de trabalho por conta própria, ganha novos tons com grande parte da população lançando mão da criatividade para seguir trabalhando.

O espetáculo foi criado em 2018 com temporadas presenciais e on-line e mescla circo, teatro e comédia e tem dramaturgia. A direção é de Leonardo Cortez, um dos autores mais importantes da atual dramaturgia paulistana e que já demonstrou o pleno domínio da estrutura dialógica e da carpintaria teatral em textos como Amor à Vista, Pousada Refúgio, Rua do Medo e Maldito Benefício.

No palco, os atores André Santos e Djair Guilherme se revezam em 11 personagens diferentes. Eles fazem às vezes de operários e mestres de cerimônia e evocam situações sobre empreendedorismo a partir de quatro histórias. A primeira delas é a da própria companhia teatral. Na segunda, duas fãs de uma dupla sertaneja decidem, no meio da fila para entrar no show, como vão gastar o dinheiro que juntaram com muito sacrifício.

Já na terceira, dois desempregados decidem empreender como vendedores ambulantes e entram em uma atrapalhada sociedade; e na última, um falido dono de boteco recebe a visita de uma inusitada fada-madrinha. A nova temporada da montagem passará por mais de 15 cidades e oito estados, realizando 45 apresentações, todas contando com acessibilidade, incluindo intérprete de Libras.

Além disso, serão realizadas duas oficinas gratuitas. A proposta é trabalhar o teatro dentro da perspectiva do humor, por meio da figura do palhaço (Clown). O encontro contará com dinâmicas práticas, sequenciadas de jogos de integração, entrosamento, desinibição, improvisações cênicas e será dedicado para alunos e professores da rede pública. As oficinas serão ministradas na escola Gustav Ritter para os seus alunos.

Ficha Técnica

Texto e direção – Leonardo Cortez

Elenco – André Santos e Djair Guilherme

Assistência de direção – Rogerio Barsan

Composição e direção musical – Jonatan Harold

Cenário e figurino – Márcio Araújo e equipe

Iluminação – Ricardo Bueno

Coreografia – Fabiana Santos

Operação de som – Rogerio Barsan

Fotografia – João Caldas Filho

Identidade visual – Fernando Moser

Direção de produção – Sonia Kavantan

Produção – Tiago Barizon e Rogerio Barsan

Assistente administrativo – Milka Master

Produção local: Cia de Sucessos

Realização – Kavantan Projetos e Eventos Culturais

Patrocínio – Visa, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura, do Governo Federal



Serviço

Espetáculo: Quem Prospera Sempre Alcança

Local: Teatro Sesc Centro / Rua 19, 260, Centro

Data: Dia 30/06 (quinta) às 20h e 01/07 (sexta-feira) às 18h e às 20h

Retirada dos ingressos com uma hora de antecedência.

Entrada gratuita

Classificação etária: 12 anos