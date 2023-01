No palco, quatro mulheres dialogam entre si sobre a conexão com a natureza e a conscientização do feminino. A costura de várias histórias pessoais, que, juntas, se tornam enredo para Sagradas, espetáculo que estreia nesta quarta-feira (25), com duas sessões diárias, às 16 e às 20 horas, no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (CCUFG).

Com direção de Adriana Veloso, que também atua no espetáculo, Sagradas reúne as atrizes Fabíola Villela, Liz Eliodoraz e Maria Cristina Magalhães, nomes atuantes das artes cênicas de Goiás, para falar sobre as questões do feminino. A peça, que conta com apoio do CCUFG e patrocínio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, discorre sobre o equilíbrio e as questões das mulheres em tempos contemporâneos.

“À medida que envelhecemos, vamos percebendo a grandeza das coisas simples e genuínas, e entramos em contato cada vez mais com nossa essência”, explica Adriana, criadora da Cia. Benedita de Teatro, que desde 2007 apresenta peças aclamadas pela crítica, como Édipo, In-Decência, Esquizofrenia e Dalí, todos com direção de Hugo Rodas.

Antes de atuarem em Sagradas, Adriana e as outras atrizes do espetáculo já haviam trabalhado juntas em Panteras 89, de 2019. Na época, a peça cômica se desenrolava entre intrigantes e misteriosas histórias do passado das personagens e conversas reais sobre o universo feminino. Quase quatro anos depois, as artistas se reúnem mais uma vez para falarem sobre as questões que rodeiam as tramas femininas.

“Brindamos a nossa amizade e a força da mulher. Essa peça em particular surgiu durante um exercício de relaxamento, quando a palavra sagradas veio à minha mente, concretizando a intenção de reunir mais uma vez minhas amigas atrizes”, aponta Adriana. Para a diretora e atriz, o desejo é de que o público se identifique com as histórias e que faça lembrar do universo feminino.

Sagradas propõe um mergulho no universo do sagrado feminino ao abordar questões atávicas femininas, na constituição da sociedade e da cultura. Apresenta relatos de avós, benzedeiras, rezadeiras, parteiras e tantas outras mulheres, por meio de histórias das próprias atrizes e de mulheres comuns do povo goiano. Mas, afinal, o que é o “sagrado feminino”?

“É essa energia feminina de conexão com o todo, com a natureza, com o sensorial e extra-sensorial, tão marcante nas mulheres”, explica a diretora. A partir das pesquisas sobre o ser feminino por meio de costumes, criações, vivências e raízes, Adriana busca na peça o resgate feminino que representa um estado de consciência relacionado ao que é ser mulher, independente dos tipos de personalidade, crenças ou experiências vividas. “É também a conscientização da força do feminino, e a importância da energia yin, para o equilíbrio deste mundo tão yang”, diz.

Sagradas é o primeiro trabalho inédito de Adriana Veloso após a direção de Terapia Online, também da Cia. Benedita de Teatro. Em 2008, o espetáculo Édipo, do grupo teatral, recebeu os prêmios de melhor espetáculo, melhor direção, melhor trilha sonora e melhor figurino, além de indicação de melhor atriz no Festival Nacional de Teatro de Goiânia.

Em 2009, a Cia. Benedita de Teatro recebeu o Prêmio Myriam Muniz de Teatro para a circulação de seus espetáculos em Goiás. A companhia já participou de várias edições do Festival de Teatro Goiânia em Cena. Com Sagradas, Adriana deseja percorrer todo o Estado. Além da estreia desta quarta-feira, a peça também será encenada nos próximos dois dias, sempre em duas sessões diárias, no CCUFG.

“Trabalhar com quem amamos não tem preço, pois a parceria extrapola a cena”, argumenta Adriana. Ao lado das atrizes - e amigas -, o desejo das artistas é de que todas e todos possam entender e refletir a respeito do feminino. “Eu conheço essas atrizes há pelo menos 20 anos e sempre acreditei que amor, amizade e talento seria uma receita para a felicidade”, finaliza.



Confira quem são as atrizes que integram o elenco de Sagradas, a estreia desta quarta-feira (25) do Centro Cultural UFG

Adriana Veloso

Atriz, diretora, contadora de histórias e responsável pela Cia. Benedita de Teatro e a Esqueteria Macacos, Adriana Veloso já atuou em mais de 60 espetáculos no Brasil e em outros países. Já trabalhou, por exemplo, com diretores como José Celso Martinez Corrêa, Hugo Rodas, Marcos Fayad e Pedro Zorzetti. Desde 1991 que é professora de música no Centro Livre de Artes.



Fabíola Villela

Bonitinha Mas Ordinária (Nelson Rodrigues), Vestido de Noiva (Nelson Rodrigues), Beijo no Asfalto (Nelson Rodrigues) e Confissões de Uma Mãe Porralouca (Dario Fo) são alguns dos espetáculos que a atriz e jornalista Fabíola Villela já atuou. Graduada em Jornalismo e Direito, a artista atua como atriz de teatro há 35 anos.



Maria Cristina Magalhães

A atriz e pesquisadora Maria Cristina Magalhães criou e mantém desde 2004 a Usina Cênica, espaço de pesquisa e experimentação em linguagens artísticas. Atuou em Bodas de Sangue, sob a direção de Altair Vieira, em 2016. Entre as montagens que dirigiu estão Viola Cabocla, de Nilton Rodrigues, e Ratos no Fim do Corredor, de Hugo Zorzetti.



Liz Eliodoraz

A atriz e cantora Liz Eliodoraz pesquisa as danças populares e o folclore brasileiro. Conquistou o prêmio de melhor atriz no Festival Nacional de Teatro de Rua de Florianópolis (SC), e melhor atriz no curta-metragem Escadaria, no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), em 2007. Fundou também o Grupo Teatro que Roda.



SERVIÇO

Estreia de Sagradas, da Cia. Benedita de Teatro

Data: nesta quarta, quinta e sexta-feira (25, 26 e 27 de janeiro), sempre em duas sessões às 16 horas e 20 horas

Local: Centro Cultural UFG, Av. Universitária, Setor Leste Universitário

Entrada gratuita

​Informações: 32096251