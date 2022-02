Personagem que marcou os anos da Jump em Goiânia, a atriz Nany People era presença cativa no palco da lendária boate. No projeto Jump Expo Art Show 2022, a comediante participará de uma live junto com a produtora Regina Perri e a secretária de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia, Cristina Lopes, para relembrar os momentos de efervescência cultural da noite goianiense.

“Teve uma vez que eu quase casei na Jump com um garoto de Anápolis”, lembra às gargalhadas Nany, que sempre se apresentava no sábado de Natal na boate. Com tamanha idas e vindas para Goiânia, a atriz acabou criando um carinho especial pelo espaço. “O que a Regina criou foi uma vanguarda para aqueles tempos em que tudo era dividido em guetos. Deu o direito de ser mix, de abraçar diferentes públicos. A Jump rompeu barreiras. O que fica é esse pedaço carinhoso no meu coração e na minha carreira que eu posso chamar de meu”, diz.