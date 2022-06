O Dia Internacional da Animação é tradicionalmente celebrado em outubro, mas em Goiânia as comemorações começam desde já, com um evento on-line e gratuito que vai celebrar a animação realizada no Estado nos últimos 15 anos: o 15º Dia – 15 Anos de Cinema de Animação Feito em Goiás. A programação será realizada de 9 a 12 de junho, no canal do YouTube e Facebook da Escola Goiana de Desenho Animado, e contará com três mostras, que exibirão 17 animações com duração de 3 a 19 minutos, e dois debates.

o 15º Dia tem a proposta de apresentar uma retrospectiva, com um panorama amplo e diverso para públicos de todas as idades, e também propor reflexões sobre o futuro dessa arte em Goiás e no Brasil. O evento também homenageará o animador, ilustrador e diretor goiano Wesley Rodrigues, um dos grandes nomes da animação brasileira. Além de uma mostra especial, que exibirá cinco filmes de sua autoria, o evento também terá um debate sobre processo criativo no dia 9, às 20 horas, com sua participação. Ele, que acaba de voltar de uma residência artística na França, ainda falará sobre essa experiência no bate-papo.

Além da Mostra Wesley Rodrigues, que exibirá, entre outros, o filme Marionetes, de 2006, o público também poderá prestigiar as Mostras Retrospectiva de Animação Goiana e Infantil. Na primeira, será exibido, por exemplo, Peixe Frito (foto), de Ricardo de Podestá (15 min, 2004).

“Neste ano, chegaremos à 15ª edição do evento, um marco que tem como lastro a história de mais de uma década da animação regional, por onde passaram gerações de profissionais, cineastas, artistas e formadores que constroem o que entendemos hoje como o expressivo mercado da animação goiana”, destaca Coelho Nunes, um dos organizadores do evento.

Os interessados em assistir as produções devem acessar os sitres youtube.com/EscoladeDesenhoAnimado e facebook.com/escolagoianadedesenhoanimado. Mais informações em diadaanimacaogoiania.blogspot.com.