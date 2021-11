Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

O cantor goiano Gui Marques será a atração do happy hour da Mostra Kzulo, que irá realizar eventos extras para os visitantes do espaço até dia 19 de dezembro. Nesta sexta-feira (19), das 18h às 22h, o público poderá conferir mais do sertanejo no ambiente Bar do Leandro & Leonardo, o qual é um dos 21 projetos do tema “Raiz Sertaneja”. No valor de R$ 60, os ingressos podem ser comprados no site da Mostra.

Conhecido por ter se apresentado em 2017, no The Voice Kids, Gui Marques, de 19 anos, cresceu, mas a paixão pelo gênero musical não mudou. Fã da dupla Jorge & Mateus e de Felipe Araújo, Gui retorna aos trabalhos com a musicalidade romântica, batida animada e o amor como tema central.

Recentemente, ele lançou as primeiras músicas do seu DVD. O pout pourri de “Madrid, Fada e Instinto Animal” pode ser conferido no Youtube e streamings de músicas. Nos próximos meses as inéditas “Do outro lado da tela”, “Nem deu tempo de sofrer” e “Marionete” também serão apresentadas ao público, assim como o segundo pout pourri, que traz a divertida “Que Pescar Que Nada”, de Bruno & Marrone.

Na época do programa, o garoto agradou os técnicos Victor & Leo ao cantar “Você Mudou”, do também ídolo Cristiano Araújo. No decorrer das seletivas e audições, Gui interpretou o sucesso “Não Aprendi Dizer Adeus”, de Leandro e Leonardo. Após 4 anos, a dupla continua fazendo parte de sua jornada ao servir de ambiente e palco para a apresentação na Mostra Kzulo, assinado por Dani Nascimento e Lucas Fasi.

SERVIÇO

Happy Hour Mostra Kzulo Gui Marques

Mostra Kzulo de Arquitetura, Decoração, Design e Paisagismo

Funcionamento: de terça à sexta-feira das 18h às 22h; Sábado e domingo das 12h às 22h

Ingresso: R$ 60,00 (inteira) - site Mostra KZulo

Local: Av. T-3, 2016 - St. Bueno, Goiânia - GO