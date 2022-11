Técnicas milenares compõem o característico estilo de joias que só existe em Pirenópolis. A arte joalheria da região é o tema central da segunda edição da Expo Joia, que ocorre entre os dias 25 e 27 de novembro, na Pousada Pirineus. Desfiles, debates, palestras e show da cantora Grace Carvalho fazem parte da programação gratuita e aberta ao público.

Além do objetivo de consolidar Pirenópolis no mercado de joalheria, com a promoção de um salão de investimentos, o evento pretende realizar debates sobre a necessidade de implantar políticas públicas de apoio à cadeia produtiva de joias em Goiás. Pirenópolis é uma das protagonistas nesse tema, por ter seu artesanato em joias com gemas naturais patenteado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Com técnicas e processos únicos, os trabalhos artesanais de joalheira na região são protegidos pela Indicação Geográfica (IG), evidenciando o “Estilo Pirenópolis”. Segundo Amazona Fernandez, artesã local do Ateliê da Filigrana, esse estilo característico das joias da cidade é o tradicional rococó, com influências de técnicas indianas. Mas, as composições levam a assinatura única de cada artesão. “As joias de Pirenópolis são inconfundíveis, a pessoas vêm as joias e já sabem que são da região, por causa das assinaturas individuais de cada artesão”, explica.

Leia também:

- Bonnie Tyler promete show incrível em Goiânia: “Quero que todos cantem junto comigo"

- Jornalista Ana Cláudia Rocha lança primeiro livro

A assinatura da artesã, por exemplo, consiste na técnica filigrana, que utiliza fios bem finos para proporcionar um aspecto de renda às joias. “Esse trabalho eu aprendi com meu pai, e ele aprendeu com o tio dele, então é uma técnica tradicional de família”, comenta. Criada na década de 1980 por Antônio Ramon Fernandez, o Ateliê da Filigrana (@ateliedafiligrana) hoje faz parte do Conselho Regulador que estabelece as normas para a Indicação Geográfica.

Participando pela segunda vez da Expo Joia, Amazona Fernandez disse ao POPULAR que levará para a exposição peças criadas exclusivamente para serem expostas, sem o intuito de vendê-las. Entre elas, os brincos que representam a flora e a fauna local, além das características arquitetônicas da cidade. “A maioria das nossas peças fazem referência à natureza do cerrado. A gente faz seriema, beija-flor, aquilo que a gente mais vê no cerrado e em Pirenópolis, também. Das casas antigas da cidade, fazemos janelinhas”, diz.

A segunda edição da Expo Joias tem o Sebrae Goiás como um dos organizadores, além da Associação Cultural e Ecológica dos Artesãos em Prata de Pirenópolis (Aceapp) e da Associação da Cultura Artesanal de Pirenópolis (Acap). Para o gestor de Indicações Geográficas do Sebrae Goiás João Luiz Rabelo o evento serve como uma vitrine para o trabalho artesanal tradicional da cidade. “Estamos falando de uma tradição que faz parte da cultura e economia local. Isso confere às joias de Pirenópolis uma distinção e valor especiais que lhe garantem reconhecimento no Brasil e exterior”, ressalta.

Confira a programação da 2ª edição da Expo Joia

Sexta-feira (25/11)

15h – abertura da exposição

18h – Bate-papo: A Indicação Geográfica das pratas de Pirenópolis como diferencial competitivo no mercado. O que isso significa?

19h – Show da cantora Grace Carvalho

Sábado (26/11)

10h – Roda de conversa entre os artesãos joalheiros

14h – Abertura da Exposição

15h – Bate-papo: Turismo de Experiências e o Mercado de Luxo em Pirenópolis

Domingo (27/11)

14h – Abertura da exposição

15h – Bate-papo: As pratas da casa

SERVIÇO

Pirenópolis recebe a 2ª edição da Expo Joia

Quando: de 25 a 27 de novembro

Local: Pousada Pireneus

Endereço: R. do Carmo, 80 - Chácara Mata do Sobrado, Pirenópolis

(Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)