Uma viagem ao túnel do tempo é o convite que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Goiás (Iphan Goiás) faz a partir do dia 24, quando será lançada a exposição Goiás: 11 Mil Anos. Mais de 100 peças inéditas encontradas em sítios arqueológicos de Goiás, como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mara Rosa, Trindade, Uruaçu, Porangatu e Alto Horizonte estarão expostas no salão de exposições do prédio histórico do Instituto, localizado em frente ao Coreto da Praça Cívica, no Centro.

Há inúmeros artefatos apresentados na exposição, como pontas de flechas, carimbos corporais, cachimbos, adornos de pedra-sabão e urnas funerárias. Todo o acervo foi disponibilizado por Instituições de Guarda e Pesquisa de Bens Arqueológicos de Goiás.

A mostra também traz uma linha do tempo com os principais marcos históricos e períodos vivenciados por homens, mulheres e crianças identificados como caçadores e coletores, ceramistas e agricultores. A história de ocupação humana no Estado está representada por objetos de pedra, argila, metal, vidro, cerâmica branca, louças, além de pinturas e gravuras rupestres encontradas em paredões de sítios arqueológicos.

A exposição permite imaginar como as populações pré-históricas viveram, tais como suas atividades diárias, culturais e sociais. A mostra também busca propagar a importância do patrimônio arqueológico para todos os goianos. Após o lançamento, a exposição será aberta para grupos de alunos da rede de ensino, mediante agendamento.

Serviço

Mostra Goiás: 11 mil anos

Entrada gratuita

Abertura no dia 24, às 18h

Local: Superintendência do Iphan Goiás, Praça Cívica, 210, Centro

Informações: 32241310