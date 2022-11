A exposição As Matérias Vivas de Antônio Poteiro: Barro, Cor e Poesia que está em cartaz no Centro Cultural Octo Marques, foi prorrogada. A mostra, que reúne obras do artista, de seu pai Américo Batista de Souza e de seu filho, Américo Batista de Souza Neto, ficará no espaço até este sábado (03/12), com visitação gratuita das 9h às 17h.

O Centro Cultural Octo Marques estará aberto neste sábado, excepcionalmente, para receber o último dia da exposição. No mesmo dia, às 15 horas, haverá uma visita guiada comentada pelo curador da mostra, Divino Sobral.

Com trabalhos das três gerações de artistas da família Poteiro, a mostra reúne 53 obras pertencentes ao acervo do Instituto Antônio Poteiro, sendo 39 pinturas e 8 esculturas de autoria do artista. Tembém estão expostas 3 esculturas de seu pai, Américo Batista de Souza, e 3 esculturas de seu filho, Américo Batista de Souza Neto.

Inicialmente, a mostra se encerraria nesta segunda-feira (28/11), mas devido a alta procura acabou prorrogada. A exposição foi contemplada pelo Programa Goyazes da Secult, através de patrocínio da Enel Distribuição Goiás. Após o encerramento da mostra em Goiânia, ela segue para o Museu Nacional de Brasília, com abertura no dia 16 de dezembro de 2022.