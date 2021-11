“É sobre meus voos constantes dentro do fazer artístico” é assim que o fotógrafo e aspirante a diretor de arte, Lhairton Costa, de 20 anos, descreve sua exposição piloto ‘Sobrevoar’ que estará aberta ao público no Palácio das Artes na tarde do sábado (27). Para conferir as obras, é possível se inscrever na lista de presença que o artista disponibilizou em suas redes sociais. A entrada é gratuita.

O artista, nascido no interior do Tocantins, mas vivenciando terras goianas desde 2019, ano em que entrou na Universidade Federal de Goiás (UFG), no curso de Direção de Arte, compôs toda criação das suas imagens. Inspirado em diferentes linguagens de arte, Lhairton busca atrair o público em voos criativos da sua mente artística.

"Hoje em dia, eu não me vejo mais como fotógrafo. O trabalho de direção de arte já está totalmente refletido nesses meus trabalhos autorais. Que eu faço a maquiagem, figurino, penso no conceito. Isso é um diretor de arte. Atualmente trabalho com vídeos, design, direção criativa, ensaios. Tudo de maneira autônoma.” conta. É com o uso das redes sociais que ele mantém sua agenda de ensaios preenchidas e consegue informar clientes, admiradores e amigos sobre seus próximos passos como artista, e manter sua autonomia.

Com um foco lúdico e conceitual, Lhairton fez questão que o ambiente em que estariam suas produções conversassem com sua visão artística. “É o ateliê do Seu Omar [Omar Souto], que é um pintor muito conhecido aqui, artista plástico também da cena de arte aqui em Goiânia (...) É um espaço super legal, e é a casa dele também, então emana arte” explica. As fotografias, assim como as pinturas de Souto, estarão expostas em cavaletes.

“Feliz e ansioso”, é a forma que o artista declara estar na semana da sua primeira exposição. “Sempre tive medo de não conseguir viver trabalhando com essa arte, mas tudo com muito amor e esforço, tem um retorno. E assim vamos seguindo nessa caminhada entre vitórias e derrotas.” desabafa.

Serviço

Exposição “Sobrevoar”

Entrada: Gratuita.

Data: 27/11, sábado.

Horário: 13h às 18h.

Local: Palácio das Artes (Rua Cajazeiras, 187 - Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO, CEP 74713-170).

Inscrição de presença: No formulário através do link.