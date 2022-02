O nome não poderia ser mais apropriado: Uma Verdadeira Força da Natureza. O título da exposição da artista plástica Iza Costa, que abre a temporada 2022 do Circuito Arte do Shopping Bougainville, descreve bem como era a goiana que dedicou uma vida inteira para a arte. O público poderá conferir a mostra a partir da próxima quarta-feira (23/2), das 10h às 21h, no piso 2 do centro comercial, com entrada gratuita.

A mostra está sob curadoria da filha da artista, Lara Costa Roriz, que separou obras das melhores séries dos mais de 45 anos de carreira de Iza Costa, que morreu aos 78 anos, em abril do ano passado. Entre os exemplares que poderão ser conferidos pelo público estão as quatro obras Cleópatra, Frida Kahlo, Mercedes Sosa e Maria Quitéria da série Mulheres Guerreiras. Indígenas e animais também são temas recorrentes nas telas da goiana.

“’Eu choro uma morte e saúdo uma imortal’. Frase do último quadro que ganhei da minha mãe, pouco tempo antes de sua partida desse plano terreno. A obra é George Sand da série Mulheres Guerreiras, e a frase representa toda a minha dor, admiração e orgulho por ter tido a honra de ser filha dela”, diz a curadora da exposição e filha da artista ao O POPULAR.

Segundo Lara Costa, as obras Te Amo América Latina, Mulheres Guerreiras e Indígenas foram escolhidas por representarem um caráter espiritual e afetivo que coincide com a data de lançamento da exposição. “Elas representam o momento em que vivemos da ascensão planetária, por isso a exposição será aberta hoje, 22/2/22, o portal energético da abundância daqueles que trabalham pelo bem”, explica.

Amigos próximos da artista irão produzir quadros a partir de obras inacabadas de Iza Costa, que serão vendidos e todo o valor arrecadado será destinado ao projeto Arte e Esporte em uma creche em Dondo, Moçambique. Foi uma forma que eles encontraram de homenagear a artista que construiu uma carreira de total devoção à arte e retratou a luta dos oprimidos, com temas de conscientização política, social e a luta das mulheres na construção da história das sociedades.

Uma vernissage especial para amigos, artistas plásticos, músicos, escritores e jornalistas foi realizada na manhã desta terça-feira (22/2). O pré-evento foi uma homenagem do Movimento Mais Pra Elas para a artista. “Iza e sua arte vive na natureza e nos corações de todos que conviveram com ela”, diz Lara Costa.

“As várias homenagens que recebemos de amigos e admiradores me inspiraram a fazer a curadoria desta que é a primeira exposição após a partida de minha mãe do plano terreno”, afirmou.

PERFIL

Desenhista, gravadora, pintora e muralista, Iza Costa colecionou, até 2006, mais de 20 prêmios. A artista goiana integra acervos na Europa e nos Estados Unidos, mas principalmente na América Latina, onde 150 trabalhos seus estão na Escola de Arte do Peru e na Universidade Autônoma do México.

Em Goiânia, uma das principais obras de Iza pode ser conferida por quem passa pelo Jardim Goiás. É mural na fachada do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos II. Durante muito tempo, dois tucanos gigantes pintados por Iza costa estamparam um mural gigantesco em um prédio na rua 3, esquina com rua 7, no Centro de Goiânia. A obra foi um primeiro dos painéis do projeto Galeria Aberta. No entanto, a lateral do prédio foi pintada para dar lugar a propagandas.