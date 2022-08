“Eu acredito que todas as mulheres podem ser livres”, diz a descrição do site da artista visual carioca Panmela Castro, reconhecida nacional e internacionalmente pelo seu ativismo em direitos humanos, em especial à equidade de gênero, através das artes. Ela abre a exposição “Retratos Relatos” nesta quinta-feira (18), na Vila Cultural Cora Coralina, que fica em exibição até o dia 7 de outubro.

A programação de abertura conta com shows musicais de Anarkotrans, Poly Pimpão, Nina Soldera e Thayna Janaina, a partir das 18 horas. Pela manhã, haverá uma roda de conversa sobre violência doméstica com Panmela e a delegada Ana Scarpelli. A participação do público é gratuita.

Composta por pinturas e fotografias, “Retratos Relatos” tem curadoria de Keyna Eleison e Gilmar Camilo e reabre a grande sala do espaço cultural após o período de quase três anos em que permaneceu fechada por conta do período crítico da pandemia. A agenda da Vila Cultural Cora Coralina volta a contar com exposições maiores e espetáculos de teatro a partir do funcionamento da sala, que passou por uma readequação na iluminação.

Panmela é sobrevivente de violência doméstica e fundadora da Rede Nami, organização que propõe o uso da arte como veículo de promoção dos direitos das mulheres, em especial pelo fim da violência doméstica. A partir dos relatos e depoimentos colhidos ao longo do trabalho com o Nami, a artista deu início à série que compõe a exposição.

As obras retratam histórias de abusos, racismo, violência institucional, maternidade, transição de gênero, etarismo e a situação das mulheres durante a pandemia, que sofreram com o acúmulo de funções do trabalho remoto e a responsabilidade pelos cuidados da família. O destaque vai para os relatos de superação como forma de inspirar as visitantes.

Também integram a exposição o vídeo-performance Caminhar, sobre feminicídio, além da Caixa de Descarte, ação que irá fazer parte de uma série de esculturas que está sendo desenvolvida pela artista. A Caixa de Descarte convida o público a levar objetos que considerem afetivos, que remetem a memórias ruins ou mesmo itens que não tenham mais utilidade para presentear Panmela, que serão recebidos por ela nesta quinta-feira e serão transformados futuramente nas obras.

Atividades

Durante o período de exibição de “Retratos Relatos”, a Vila Cultural Cora Coralina recebe uma série de atividades entre rodas de conversa e oficinas que integram a programação da mostra. Entre elas, no dia 25 de agosto, a artista Âmbar ministra a oficina Ativações Performáticas, voltada para pessoas pretas, indígenas e amarelas. No mesmo dia, a performer Ana Reis convida a artista visual e circense Céu Barbosa para a roda de conversa Performance, Feminismos e Dissidências, a partir das 16h30.

Outra roda de conversa será conduzida por Evelin Cristina Tupinambá e Stefany Kambeba no dia 8 de setembro, que discutem os desafios e resistências das mulheres indígenas. A estilista Naya Violeta ministra uma oficina sobre a moda como vetor de transformação no dia 15 de setembro, voltada prioritariamente para pessoas que se identifiquem como mulheres, travestis, pessoas trans e/ou não-binárias. As oficinas possuem vagas limitadas.



Serviço

Exposição: Retratos e Relatos – Panmela Castro

Abertura: 18/08/2022 | 18h

Local: Vila Cultural Cora Coralina (Rua 3, s/n. St. Central. Goiânia - GO).

Período: 18 de agosto a 07 de outubro de 2022

Horário de visitação: 9h às 17h (segunda a sexta);

Informações e contato: @vilaculturalcc e (62) 3201-9863

Entrada Franca