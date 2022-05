O Shopping Cerrado abre nesta quinta-feira (26/5) uma exposição fotográfica com tema aeronáutico. Os amantes da aviação terão a chance de conferir 48 fotos que retratam os 50 anos da Base Aérea de Anápolis e os recursos empregados na defesa do espaço aéreo da região.



A exposição seguirá até 5 de junho, no piso 1 do centro de compras, próximo à loja Le Biscuit e à Estação da Turma da Mônica, de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas.



Além de comemorar o jubileu de ouro da Base Aérea de Anápolis, a exposição tem o objetivo de levar aos visitantes um pouco do trabalho da Força Aérea Brasileir. Av. Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário.