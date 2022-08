De pintor que morreu no anonimato a artista consagrado mundialmente. A exposição Beyond Van Gogh promete uma experiência imersiva na genialidade de um dos maiores nomes do movimento expressionista. Tendo percorrido diversos países, a mostra, que chegou a Brasília no início deste mês e segue até 30 de outubro, tem atraído visitantes goianos.

“Fascinante”, foi a palavra que a engenheira civil Letícia Vieira Andrade, 24, encontrou para descrever a exposição. A jovem, residente em Rio Verde, já se interessava pelo trabalho de Vincent Van Gogh e havia estudado a biografia do pintor antes de ir a Brasília. “Eu gosto muito da arte dele, principalmente, pelo contraste entre toda a tristeza na vida dele, os colapsos, os surtos, a depressão com a quantidade de cor e vida que têm nas obras”, diz ao O POPULAR.

O trajeto imersivo de Beyond Van Gogh permite que o público perpasse as diferentes etapas do trabalho do artista, dos primeiros desenhos em nanquim às pinturas em cores, e de sua vida e relação com a família. Ao mesmo tempo, 350 obras fluem por múltiplas superfícies com ajuda de tecnologia de projeção, possibilitando uma experiência bem diferente de uma ida ao museu. “Você interage com toda a obra dele e é como se você conseguisse enxergar de uma forma diferente, trazer aquilo mais para a realidade ao invés de estar só em um quadro pendurado na parede”, relata Letícia Vieira.

A mostra passou por vários países, como Estados Unidos, Canadá, Chile e Peru. Agora, os entusiastas de arte podem aproveitá-la no estacionamento do Park Shopping, em Brasília, onde foi construído um pavilhão de 2,5 mil metros quadrados. Com luzes, cores, músicas e formas, projetadas no chão e nas paredes, Beyond Van Gogh se tornou a maior exposição interativa do mundo sobre a vida e a obra de Vincent Van Gogh.

Com trilha sonora contemporânea, que inclui nomes como Miles Davis, Pat Metheny, John Hopkins e o vencedor do Oscar Alexander Desplat, além de pensamentos e palavras do artista, a exposição promete uma nova apreciação do trabalho do mestre holandês.

Um formato que foi aprovado pela aposentada Maria Teresa, 69. Ela saiu de Goiânia com a filha e netos, de 10 e 2 anos, e se diz encantada com o passeio pela mostra interativa. “A exposição, por ser imersiva, te envolve e te emociona ao entrar dentro da obra de Van Gogh. É uma experiência sensorial e emotiva que mexe com todos os sentidos”, explica.

O preço dos ingressos varia de acordo com o horário (diurno ou noturno), as atividades e os dias da semana. De segunda a quinta-feira, o público pode adquiri-los por R$ 40 (meia-entrada), para manhãs e tardes, ou pagar R$ 100 (inteira) no período da noite. Já nas sextas-feiras, fins de semana e feriados, as entradas custam entre R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira), para todos os horários.

Estudantes, pessoas com deficiências, crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos têm direito à meia-entrada apresentando o RG. Crianças com menos de 3 anos não pagam.

Aos sábados, as crianças podem aproveitar uma apresentação teatral com o Van Gogh for Kids. Aos domingos, o Café com Arte oferece café da manhã e peça sobre a história de amor de dois admiradores do pintor .

A produção oferece também os pacotes Vip Experience, com direito a pulseira que permite um acesso rápido à exposição. O evento conta ainda com uma loja temática. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.vangoghbrasil.com.br.

SERVIÇO

Exposição Beyond Van Gogh

Quando: até 30 de outubro

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 10h às 20h

Local: Estacionamento do ParkShopping, em Brasília