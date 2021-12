Quem ainda não conferiu a mostra “Invasões Bárbaras”, do artista plástico goianiense Diogo Rustoff, tem uma nova oportunidade. A Vila Cultural Cora Coralina, unidade de Secretária do Estado de Cultura (Secult), divulgou que as obras continuam abertas ao público até o dia 22 de dezembro, de segunda a sexta das 9h às 17h, com entrada gratuita. Originalmente, a exposição seria encerrada em 19 de novembro.

Por meio de pinturas, serigrafias e objetos de parede, Diogo Rustoff explora a relação das pessoas com o espaço público a partir da construção da memória, conservação e decadência, ausência e presença nesses lugares. “Invasões Bárbaras partiu da inquietação que eu tinha sobre os conceitos de alta e baixa cultura, bem como a fala de alguns em "levar cultura para a periferia". Dessa forma, passei a investigar como os artistas periféricos se movimentam, como usufruímos a cidade e à mantemos”, declarou o artista.

Os trabalhos, produzidos entre 2019 e 2021, estão expostos na sala Antônio Poteiro desde o dia 15 de outubro.