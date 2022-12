Nas últimas semanas do ano, a exposição Fim-Nício: do Início ao Fim traz a proposta de abraçar o final como um recomeço. Composta por 13 ambientes e 123 obras de diferentes vertentes e componentes artísticos, a mostra coletiva será inaugurada neste sábado (17) no Instituto Biapó, na Cidade de Goiás, às 10h30.



Fim-Nício conta com algumas obras inéditas do artista plástico chinês Tai Hsuan-Na e da artesã Rosângela Martins, e apresenta pela primeira vez à população o projeto da Arcada do Tricentenário. No mesmo dia, às 11h, será lançado o calendário temático que presta uma homenagem às mulheres vialaboenses. A visitação segue até o dia 26 de março de 2023.



“Final do ano, final do mês, final da semana é sempre um recomeço. E a gente tem que ter energias novas, renovar as energias, né? Então, o espírito da exposição é esse: de terminar e começar as coisas”, explica o curador da exposição PX Silveira.



Com esse propósito, a mostra traz 123 obras, entre pinturas, entalhes em madeira, cerâmicas, desenhos nankins, poemas emoldurados e fotografias. A exposição também apresenta a Comissão Tricentenário da Cidade de Goiás, grupo que irá propor e acompanhar ações culturais e urbanísticas na cidade até 2027, e o projeto de construção da Arcada do Tricentenário, um marco para celebrar os 300 anos da antiga capital.



O percurso da Fim-Nício inicia com um ambiente que presta homenagem a Tia Tó, personalidade importante para a preservação histórica e cultural da Cidade de Goiás, e segue para uma exposição imersiva do calendário de 2023. Idealizado pelo pesquisador e escritor Bento Fleury Curado, o calendário Mulheres em Vila Boa é dedicado a cerca de 40 personalidades femininas que se destacaram na história da cidade de Goiás. Segundo PX Silveira, o objetivo do Instituto Biapó e Museu Cora Coralina, em parceria com a Comissão do Tricentenário, é lançar todo ano até 2027 um calendário temático homenageando diferentes segmentos da cidade.

Durante a mostra, o artista plástico Tai Hsuan-Na, considerado o mais importante artista chinês em atividade no Brasil, apresentará sete obras inéditas. O trabalho de óleo sobre tela do pintor recria, com uma perspectiva onírica, a paisagem e a flora brasileira por meio de uma fusão de técnicas orientais e ocidentais. “As obras entram na exposição como um colírio para os olhos. É realmente algo diferente de tudo que vamos ter”, comenta o curador.



Outra artista que apresentará trabalhos inéditos durante a mostra é a artesã natural da Cidade de Goiás Rosângela Martins, cujas obras consistem em vasos de cerâmica artísticos que chegam a 1,50 metros de altura. Fim-Nício conta com um ambiente dedicado às artes visuais onde ficarão expostas nove obras dos artistas que pintaram a cidade: Elder Rocha Lima, Thales Aquino, DJ Oliveira, frei Confaloni, Liah e Amaury Menezes.



A exposição possui ainda um espaço dedicado às músicas vilaboenses. Com curadoria de Fernando Cupertino, as canções poderão ser acessadas pelo celular.

Dois artistas plásticos estrangeiros que viveram em Vila Boa, o monge francês Pierre Recroix e o lepdopterologista inglês Robin McGregor (especializado no estudo de borboletas e mariposas), também são homenageados pela exposição. Recluso no mosteiro beneditino, Pierre Recroix criou entalhes em madeiras inspirado pelas formas no fundo dos rios. “Os entalhes dele são extremamente originais, porque, geralmente, quando você vê esses entalhes, são figurativos. O dele é abstrato”, ressalta.



Já o pintor expressionista Robin McGregor viveu uma vida oposta ao monge e viajou como andarilho por diferentes regiões do Brasil, trazendo diferentes representações para suas obras. “A arte dele representava a liberdade, não era presa a nenhuma regra. Ele fazia o que pensava, não desenhava direito”, explica o curador da mostra. Fim-Nício também conta com um ambiente com réplicas das cerâmicas com excertos poéticos que estão dispostas nas fachadas das casas da rua Dom Cândido Penso.



Arte pública

Após a exposição, o público verá pela primeira vez o projeto da Arcada do Tricentenário, desenvolvido pelo artista e arquiteto Elder Rocha Lima, de 94 anos. A escultura concebida para celebrar os 300 anos antiga capital, que serão comemorados em 2027, deverá ficar na entrada da cidade, em um canteiro central na GO-070, rodovia que é o principal acesso a Goiás.



Feita de aroeira reaproveitada e aço corten, a obra terá 9,29 metros de altura e será acompanhada por uma fileira central composta por 300 ipês amarelos (caraíbas). As árvores serão plantadas por agora, para que tenham tempo de crescer e florescer até a data comemorativa.



Para o curador da exposição, a escolha de apresentar o projeto de Elder Rocha Lima foi para servir como uma espécie de audiência pública. “A gente resolveu expor, ao invés de deixar guardado até poder anunciar, porque ao expor a gente tem um feedback da população”, diz. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



Serviço

Inauguração da ‘Fim-Nício: do início ao fim, a exposição’ na Cidade de Goiás

Quando: de 17 de dezembro de 2022 até 26 de março de 2023

Horário: 10h30

Local: Instituto Biapó

Endereço: Rua Dom Cândido Penso, 25, Goiás (em frente ao Museu Casa de Cora Coralina)

Entrada gratuita