Trazer à tona momentos de reflexão sobre as discriminações contra as mulheres, marcadas por resquícios de preconceito e desigualdade de raça e gênero. É o que propõe a exposição Raízes, da artista visual Haydèe Sampaio, aberta à visitação gratuita até o dia 29 de dezembro, no Bahá’í Goiânia, no setor Nova Suíça.

Ao todo, a exposição apresenta 20 telas habitadas por lembranças e legados de mulheres de diferentes idades e etnias. “Mulheres raízes que convivem em meio lastros de desvalorização inscritas na pele de seus saberes e fazeres que são rejeitadas, olhadas com desconfiança, mesmo assim elas seguem (re)existindo”, explica a artista paraense radicada em Goiânia.

A exposição é um dos trabalhos selecionados pelo Sesc Goiás para o projeto Claque – Retomada Cultural, com o objetivo de fomentar o cenário artístico goiano. A visitação está aberta ao público de segunda à sexta-feira, das 16h às 21h.



SERVIÇO

Exposição Raízes, individual da artista visual Haydee Sampaio

Data: até o dia 29 de dezembro

Onde: Bahá’í Goiânia

Endereço: Rua C-234, Qd. 576, lt. 2, Setor Nova Suíça, Goiânia

Visitação: Segunda-feira a sexta-feira, das 16h às 21h

Ingresso: gratuito