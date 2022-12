Dos mais de 100 trabalhos selecionados para a sua nova exposição individual, cerca de 98% são inéditos e recentes, de acordo com o artista plástico Pitágoras Lopes. Essa informação dá uma dimensão da larga produção do goianiense, considerado um dos mais expressivos artistas contemporâneos brasileiros e que inaugura nesta quinta-feira (15) a mostra Out of Context, às 19 horas, no Centro Cultural Octo Marques. A visitação segue até o dia 16 de fevereiro de 2023.

Entre pinturas, desenhos, intervenções e objetos, um apanhado da produção mais recente de Pitágoras integra a exposição que marca a volta do artista às galerias e espaços culturais com livre visitação do público desde a pandemia. Em 2021, algumas de suas obras integraram um dos eventos-teste da Secult Goiás, quando a presença do público era limitada a apenas seis visitantes por horário na Vila Cultural Cora Coralina, sendo necessário o agendamento prévio. Já em outubro de 2022, Pitágoras assinou a exposição Contrastes ao lado de G. Fogaça, em formato inteiramente digital. Foram apresentadas 15 obras de cada artista, com curadoria da cubana Dayalis González.

“Vai ser muito legal essa volta do público depois de muito tempo ausente por causa desse período de lockdown. Essa exposição é fruto de um trabalho árduo de um ano selecionando os trabalhos, que são predominantemente inéditos”, conta Pitágoras. Mesmo que a maioria das obras expostas sejam produções recentes, ele também garante que mesmo as mais antigas ainda não integraram mostras anteriores.

“Tem muitos desenhos, alguns de 20 a 22 anos atrás, mas que nunca foram mostrados, a não ser que eu tenha postado vez ou outra na internet”, conta. A curadoria é assinada por Cleandro Jorge e pelo professor de História da Arte e Estética da Universidade Federal de Goiás (UFG), Paulo Duarte-Feitosa. Nos trabalhos selecionados, o artista lida com as grandes questões da condição humana contemporânea, como a solidão, a frustração, a exaustão, a desilusão, a angústia, o cansaço e as cidades inabitáveis.

O público poderá ver ao longo da mostra um repertório de animais peculiares criados por Pitágoras, num espaço em que o lúdico e o cômico dos seres noturnos, aves, insetos, répteis, robôs, astronautas e extraterrestres se encontram em trágicas, futuristas e distópicas cidades suburbanas, de acordo com a curadoria. Elementos como a tecnologia e a inquietação diante do futuro também estão presentes em suas criações, em imagens que são ora teatrais, ora cinematográficas, em um contraste entre o animado e o inanimado que são um convite ao imaginário do artista.

Trajetória

Em 2018, Pitágoras celebrou os 25 anos de carreira com a individual Human and Machine, uma retrospectiva de trabalhos ao longo da sua trajetória. Prestes a completar três décadas como artista plástico, ele confessa que ainda não está pensando se haverá comemoração semelhante. “Não planejo porque não consigo colocar essa linearidade nos trabalhos. Eu nem assino a data nos desenhos, por exemplo, não sei se é uma obra de 2022 ou 2010. É até difícil, porque as obras mudam muito ao longo do tempo, a partir de interferências minhas que faço depois”, explica.

Autodidata, Pitágoras Lopes Gonçalves nasceu em Goiânia, em 1964, onde vive e trabalha. Possui obras nos acervos de várias salas de exposições do País, como nos museus de Arte Moderna de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiás, Santa Catarina, Bahia, e nos centros culturais de São Paulo e da Universidade Federal de Goiás. Já assinou individuais em países como Espanha, Estados Unidos, Venezuela e Chile. Integrou, no total, cerca de 30 grandes mostras coletivas e 22 mostras individuais no Brasil e no exterior.