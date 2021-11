Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR

Durante todo o mês de novembro, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, acontecerá a 2° edição da exposição fotográfica Pluralidades: Beleza da Mulher Negra. Das 120 mulheres que se inscreveram para participar da campanha, 6 foram selecionadas como modelos. A abertura da exposição será nesta quinta-feira (4), no Instituto Ana Hickmann Goiânia, às 17h. Diversos outros espaços de Goiânia exibirão as fotos e a entrada será gratuida em todos eles.

Representantes da beleza negra, as modelos são Camila Aguiar, Valquiria Lima, Eri Marques, Thaís Fernandes, Mariene Julieta e Jocélia Martins. Os interessados poderão comparecer ao Clube da Costura – Mega Moda, Casa do Empreendedor, Assembleia Legislativa de Goiânia, Mega Park, República Street Hall e Escola Superior da Polícia Civil de Goiás no decorrer do mês para conferir a exposição.

As escolhidas têm idade entre 18 e 40 anos e são moradoras de Goiânia, Anápolis, Aragoiânia e Aparecida de Goiânia. Todas passaram pela transição capilar, um processo de autoaceitação da beleza natural. Por meio dessa representatividade, a exposição tem como objetivo promover uma reflexão sobre o conceito de beleza no país. No ensaio, será possível se encantar pela capital também, pois as fotos foram tiradas no Bosque dos Buritis, um dos cartões postais de Goiânia.

“Ainda não temos representações suficientes de mulheres negras, principalmente no mundo da beleza e da moda. Em um país onde mais da metade da população é preta, o conceito de beleza é europeu e as oportunidades segmentadas para as brasileiras, principalmente para as retintas e com traços do povo africano”, diz a jornalista Francis Telles, coordenadora da segunda edição da exposição fotográfica.

“Inspiramos mulheres de cor a se acharem lindas, e acreditarem que toda mulher pode ser o que quiser”, ela destaca.

O trabalho é uma realização do Instituto Ana Hickmann Goiânia em parceria com a Imagem Positiva. Ulisses Paixão participou da direção de fotografia e Luis Henrique Batista trabalhou na maquiagem. As modelos usaram roupas e acessórios das marcas Njinga Moda Africana (marca goiana de Erika Santos) e acessórios NK Moda Africana (marca de Nyna Koxta). O registro fotográfico foi feito pelos profissionais Cassio Cardoso e J. Júnior, de modo que cada um buscou retratar de forma única a essência de cada modelo.



Serviço: Locais da Exposição (Entrada Gratuita)

Instituto Ana Hickmann Goiânia

Dias 04 e 05 de novembro

Horário: 17h Local: Jardim América



Clube da Costura – Mega Moda

Dias 06 a 08

Horário: 9h às 18h



Casa do Empreendedor

Dia: 26 e 27 de novembro Horário: 9h às 17h e sábado até às 12h.

Local: Setor Pedro Ludovico



Assembleia Legislativa de Goiânia

Dias 16, 17 e 18

Horário: Dia 16 às 19h



Mega Park

Dias 19 e 20

Horário: 9h às 18h



República Street Hall

Dias: 22, 23 e 24

Horário: 9h às 17h

Local: Setor Oeste



Escola Superior da Polícia Civil de Goiás

Dias 29, 30 e 01 de dezembro

Horário: Dia 9h às 17h

Local: Jardim Bela Vista