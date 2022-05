Por 12 meses, a jornalista e mestre em Cinema e Fotografia Rafaela Nakano Fava (@rafaelanfava) acompanhou a transformação da paisagem do Lago Azul, em Três Ranchos. O resultado desse trabalho pode ser conferido a partir desta terça-feira (31), até 14 de junho, na exposição fotográfica "Transformação Silenciosa", na Galeria Época Arte & Vinho, em Goiânia.



O trabalho de observação teve início em março de 2021 e seguiu até março de 2022. Nas quatro estações do ano, a fotógrafa registrou o comportamento do lago, o fluir da natureza ao redor e as diferentes tonalidades do céu do Cerrado.



Com curadoria de Ednara Braga, a exposição pode ser vista às segundas e terças, das 9 horas ás 18h30; de quarta a sexta, às 19 horas, e sábado, das 9 às 13 horas. A galeria fica na Avenida 136, nº 71, Setor Marista.