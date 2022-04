Visões artísticas particulares sobre os últimos passos de Jesus. Esse é o intuito da exposição 3x Via-Sacra, aberta no último sábado (9/4) e que segue até 30 de abril na Cidade de Goiás. Na mostra, realizada pelo Instituto Biapó e o Museu Casa de Cora Coralina, com curadoria de PX Silveira, três artistas ligados à antiga capital mostram diferentes interpretações artísticas sobre o Caminho da Cruz.



Na tradição cristã, o Caminho da Cruz, também conhecido como Via-Sacra, representa a ação de percorrer espiritualmente o caminho de Jesus ao Monte Calvário enquanto ele carregava a cruz. A galeria de arte do Instituto Biapó apresenta interpretações visuais desses últimos passos do messias cristão por meio das obras de Elder Rocha Lima, Rossana Jardim e Frei Nazareno Confaloni.



Cada artista possui interpretação distinta sobre o caminho de Cristo. Segundo o curador da exposição, PX Silveira, Frei Nazareno Confaloni possui uma visão clássica desse momento histórico, enquanto Rossana Jardim, em suas 15 obras de técnica mista de aquarela sobre papel, acrescenta alegria e espontaneidade a Via-Sacra. “Ela dá uma vida para essa exposição que contrasta muito com a obra de Frei Confaloni, que traz uma coisa mais tradicional”, explica o curador.



Pelo o entendimento de que Jesus Cristo possuía um amor incondicional pelo ser humano, Rossana Jardim procurou transportar essa visão de empatia, solidariedade e tolerância. A artista vê Cristo como o “primeiro grande democrata da nossa história” por ter colocado a mulher em pé de igualdade com o homem. “O que mais me toca nessa Via Sacra é justamente o amor dele, e eu acho que é isso que estamos precisamos nesses tempos desafiadores onde tudo é resolvido na bala, na gritaria. Não, eu acho que podemos resolver as coisas em paz, isso que ele quis dizer”, diz ao O POPULAR.



Já o artista Elder Rocha realiza uma analogia entre o sofrimento de Cristo e o sofrimento que a natureza passa hoje em dia, com as queimadas e desmatamento. “A surpresa é que a Via Sacra dele é composta por elementos da natureza”, ressalta PX Silveira.



A exposição, instalada na Cidade de Goiás, estará aberta ao público de terça-feira a sábado, em dois horários, 9h às 12h e 13h às 17h. Nos domingos e feriados, a galeria ficará aberta entre às 9h e 13h.



Os artistas

Elder Rocha Lima é pintor, desenhista, crítico de arte, artista gráfico e arquiteto. Entre as exposições que participou, destacam-se a 3ª Bienal Internacional de São Paulo (1955); o 1º Salão do Artista Goiano (1964); a Primeira e Segunda Mostra de Artistas Plásticos e Arquitetos, no Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), em Brasília (1981-1982); o Salão Nacional de Artes Plásticas de Goiânia (1984).



Já a artista vilaboense Rossana Jardim utiliza as técnicas de colagem e aquarela em seus trabalhos. Suas obras contêm a fascinação pela mecânica de movimentos, pelos aspectos que permitem ao objeto cumprir sua função, além de reminiscências afetivas marcantes do estilo art déco materializadas em forma de grafismos. Rossana já realizou diversas exposições individuais e coletivas em museus e espaços culturais no Brasil e em Nova York, quando participou da 26ª International Art Expo New York e de uma exposição na Ward-Nasse Gallery.



Frei Nazareno Confaloni é um artista italiano que passou seus últimos anos em Goiás, responsável por uma transformação na arte do Estado. Em vida, foi pintor, muralista, desenhista e professor. É o autor de 15 afrescos na Igreja do Rosário, na cidade de Vila Boa, e responsável pelo projeto e da Igreja São Judas Tadeu, que dirigiu entre 1959 e 1965 como primeiro vigário.. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Abertura da Exposição 3x Via Sacra

Data: 9 de abril

Hora: 10h

Local: Instituto Biapó (cidade de Goiás)

Visitação: de terça a sábado (9h às 12h e 13h às 17h); domingos e feriados (9h às 13h)

Realização: Instituto Biapó e Museu Casa de Cora Coralina

Parceria: Restaurante Flor de Ipê, Santuário do Rosário e Prefeitura da Cidade de Goiás