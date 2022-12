A exposição imersiva Van Gogh Live 8k oferece novas programações especiais, a partir deste sábado (3/12), com opções para crianças e para casais. São elas: Van Gogh for Kids, Van Gogh a Dois e Vip Experience.

Com a peça teatral infantil “Sonhos de Van Gogh”, do grupo Cia Teatral do Ballet Health Studio, o Van Gogh for Kids acontecerá aos sábados e domingos. As crianças também poderão levar para casa uma tela do quarto do artista para colorir.

Para quem quer um programa especial para curtir com um par, seja namorado (a), amigo (a) ou crush, o Van Gogh a Dois é a opção ideal. A experiência inclui toalhas de piquenique, pôster da exposição e welcome drink (uma seleção de drinks especiais para ambos).

Já no VIP Experience, os ingressos podem ser usados em qualquer horário e qualquer data. Além de incluir um drink no Café Van Gogh, o público VIP terá prioridade na exposição.

Os ingressos e pacotes especiais podem ser adquiridos pelo site Van Gogh Live ou fisicamente na exposição instalada no Garden do Flamboyant Shopping. A mostra imersiva segue em Goiânia até o dia 15 de janeiro de 2023.