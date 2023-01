A exposição Vestígios, trabalho autoral do artista visual Leandro Moura, entra em cartaz no Teatro Sesc Centro nesta sexta-feira (27/1). A visitação segue até segunda-feira (30/1), das 8h às 21h, com entrada franca.

Com instalação montada pelo artista e curadoria de Andrés Hernández, a exposição é composta por 11 impressões em tecido transparente, além de objetos coletados e áudio. Nela, o público poderá conferir imagens realizadas no ano de 2021 a partir de fotografias feitas em residências em demolição no Setor Marista, construídas na década de 1970.

Leandro ressignifica os vestígios de estruturas para projetar subjetividades. Em Vestígios, as combinações no reconhecimento de objetos e registros potencializam a assimilação por parte dos espectadores. Imagens digitais de demolições como novas construções que como monumentos homenageiam vidas e convívios.

Para o artista, as obras contemporâneas são voláteis, efêmeras, absorvem e constroem o espaço à sua volta, ao mesmo tempo que o desconstrói. A instalação se apropria de conceitos e ideias da desconstrução de espaços para se afirmar enquanto obra.

Leia também:

- Espetáculo 'Sagradas' estreia no Centro Cultural da UFG

- Os 198 anos de um emblema da cidade de Goiás

Vestígios abarca diferentes setores da artes, com a dança, a música, a moda, a fotografia, a pintura, o teatro, a escultura, a literatura, a performance, os happenings, a videoarte, procedimentos cerâmicos, etc. As combinações com várias linguagens, fazem com que o público se surpreenda e participe da obra de forma mais ativa.

Assim, as imagens digitais, o som, e os objetos expostos num conjunto único formam uma colagem espacial, uma atmosfera tridimensional onde a presença do espectador se faz imprescindível. “A necessidade de mexer com os sentidos do público, de instigá-lo, quase obrigá-lo, a experimentar sensações, sejam agradáveis ou incômodas, faz da Vestigios um espelho de nosso tempo”, analisa Hernández.

A exposição faz parte do programa Cultural Retomada Cultural.

SERVIÇO

Exposição Vestígios

Data:

27 a 30 de janeiro de 2023

Horários:

Dia 27, abertura às 19h

Dias 28 a 30, das 08h às 21h

Local:

Teatro Sesc Centro

Endereço:

Rua 15, esquina com

a Rua 19, Centro