De romance ele entende. O eterno galã Fábio Jr. desembarca em terras goianas neste sábado (9) para o show da Turnê 2022, no CEL da OAB. O repertório foi pensado para fã nenhum botar defeito, com sucessos como Alma Gêmea, Caça e Caçador e Só Você garantidos. A abertura dos portões está marcada para às 20 horas.

Fábio Jr. divide os vocais com Aldo Gouveia e Ellis Negress e é acompanhado da banda formada por Amador Longhini no teclado e direção musical, Álvaro Gonçalves na guitarra e violão, Bruno Coppini no baixo, Gustavo Barros na guitarra e Pepa D’Elia na bateria. "Tem sido legal pra caramba fazer os shows dessa turnê. Todo mundo cantando muito, uma troca de energia tão boa", conta ele ao POPULAR.

Inicialmente marcada para o mês de março, a apresentação foi adiada para julho por conta da alta de casos de Covid-19 na época. O cantor observa que a retomada da agenda de shows pelo Brasil têm se tornado uma espécie de momento de escape para o público. “Acho que nunca ninguém imaginou viver isso, né? Então a volta tem sido muito especial, todo mundo com muita saudade. Podendo se encontrar, olhar nos olhos, esquecer um pouquinho de tudo e curtir”, diz.

Sinônimo de romantismo e com mais de 30 trabalhos na discografia, o show mescla hits da sua carreira com músicas que foram eternizadas nas vozes de outros artistas, como Tente Outra Vez, de Raul Seixas, Dias Melhores, da banda Jota Quest, e Casinha Branca, do cantor e compositor Gilson, que já foi gravada por Maria Bethânia, Renato Teixeira e pelo próprio Fábio Jr.

Ele esteve pela última vez em Goiânia em 2019, em apresentação especial em comemoração ao Dia das Mães que contou com votação do público para definir o repertório. “Tenho ido com frequência a Goiânia e isso me deixa feliz. Gosto demais da galera daí e sempre sou bem recebido. A energia é sempre boa”, disse ao POPULAR na ocasião. Agora, quase três anos após se encontrar com o público goiano, ele reitera o convite com o seu famoso bordão: “Brigadú! Estou esperando vocês lá”.

Projetos

Além da volta aos palcos, o ano de 2022 marca o retorno do artista também às telas. Ele atuou ao lado dos filhos Cleo e Fiuk no filme Me Tira da Mira, produção da HBO Max que estreou em março. Neste mês de julho, uma produção inspirada em sua carreira, As Metades da Laranja - Um Musical, entra em cartaz no Rio de Janeiro, com os grandes sucessos que marcaram gerações. “Tem muita coisa boa acontecendo, graças a Deus. E tem um projeto bem especial chegando, acho que vocês vão gostar pra caramba”, adianta sobre os próximos meses.

Carreira

Fábio Correa Ayrosa Galvão, de 68 anos, já ultrapassa as cinco décadas de carreira artística. Firmou sua imagem como galã nos palcos e na televisão com suas participações em novelas e minisséries, principalmente entre as décadas de 1970 e 1990, como Cabocla (1979), quando fez par romântico com a ex-mulher Glória Pires, e Roque Santeiro (1985).

Como cantor, Fábio Jr. se consagrou como um dos maiores nomes da música romântica brasileira e teve seu sucesso emplacado principalmente pela televisão. Faixas como Alma Gêmea e Só Você integraram trilhas sonoras de novelas e são entoadas até hoje pelo público. A faixa Pai foi tema da novela Pai Herói, em 1979, após ter estourado em uma cena da série Ciranda Cirandinha, em que ele atuava e onde tocou, em primeira mão, a música no violão.

Seu último álbum de inéditas foi lançado em 2015. Dois dos cinco filhos de Fábio Jr. seguiram os seus passos no mundo artístico. Cleo Pires, fruto do casamento com Glória Pires, começou como atriz e vem se aventurando na carreira musical desde 2018, quando lançou o EP Jungle Kid. Ele também é pai do cantor e ator Fiuk, que integrou o elenco do reality show Big Brother Brasil, em 2021.

Serviço

Show Fábio Jr. – Turnê 2022

Data: 9 de julho, sábado

Onde: CEL da OAB

Endereço: Av. de Furnas, 312 - Jardim Rio Grande, Aparecida de Goiânia

Horário: a partir das 20 horas (abertura dos portões)

Ingressos: valores entre R$ 90 (meia individual) e R$ 1.200 (mesa para 4 pessoas). Descontos disponíveis mediante doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento.

Vendas: Breja e Komiketo Sanduicheira (pontos de vendas físicos) ou pelo site www.bilheteriadigital.com