Magazine Fábio Jr traz show da turnê 2022 a Aparecida de Goiânia Cantor apresentará repertório recheado de romantismo e sucessos no CEL da OAB, no dia 19 de março

Após dois anos longe dos palcos de Goiânia por conta da pandemia, o artista mais romântico do Brasil está de volta com um show que promete reunir os grandes sucesso de sua carreira. Fábio Jr traz para a capital a turnê 2022, com apresentação no CEL da OAB, no dia 19 de março, a partir das 20 horas.No repertório, o astro contempla grandes hits da carreira, como Alma Gê...